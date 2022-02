Horizon Forbidden West: Kerufs Bauteile KG abschließen - Lösung

Genau wie im Vorgänger gibt es auch in Horizon Forbidden West wieder allerlei Nebenmissionen zu erfüllen, über die Aloy nicht nur wertvolle Erfahrungs- und Fertigkeitspunkte erhält, sondern auch neue Waffen sowie Outfits. Hinzu kommen nun unter anderen die Beuteverträge, die ihr überall im Verbotenen Westen abschließen könnt.

In Gang gesetzt wird diese optionale Questreihe dadurch, dass ihr die Mission Kerufs Bauteile KG annehmt, was bereits sehr früh in der Handlung möglich ist. Doch manche Spieler*innen stellen überrascht fest, dass die Aufgabe im Menüpunkt Quests bestehen bleibt, selbst wenn ihr dem Wunsch des Auftraggebers nachgekommen seid.

Wieso dem so ist, was ihr tun müsst, um Kerufs Bauteile KG erfolgreich abzuschließen und welche Belohnung euch letztendlich für eure Mühen erwartet, verrate wir euch in diesem Guide.

Horizon Forbidden West: So nehmt ihr Beuteverträge an

Beuteverträge sind eine gute Möglichkeit, um eure Fähigkeiten sowie eure Ausrüstung im Feld zu testen und dafür auch noch ordentlich belohnt zu werden. Denn in der Regel dürft ihr alle Maschinen, die ihr während einer Aufgabe erledigt habt, komplett plündern und entsprechende Auftraggeber*innen geben euch trotzdem noch eine Bezahlung obendrauf.

Um den ersten Beutevertrag annehmen zu können, müsst ihr zu Beginn der Handlung die Stadt Fahllicht erreicht haben, wo euch der Oseram-Plünderer Larend ansprechen wird. Den Beute-Unternehmer könnt ihr nach Abschluss der Hauptmission Die Gesandtschaft in einem kleinen Lager südwestlich von Fahllicht antreffen.

Nehmt hier die Mission Kerufs Bauteile KG an und ihr erhaltet eure ersten Verträge, die dazu dienen, Larend verschiedene Materialien zu bringen, mit denen er eine sehr gute Rüstung bauen kann. Doch selbst wenn ihr diese Aufgaben abgeschlossen habt, ist die Quest damit noch nicht an ihrem Ende, denn es gibt noch weitere Beute-Unternehmer, die Aloys Hilfe brauchen.

Insgesamt gibt es im ganzen Verbotenen Westen vier Beute-Unternehmer, die Aloy darum bitten werden, verschiedene Verträge zu erfüllen und ihnen auf diese Weise zu helfen eine ganz besondere Rüstung zu bauen, die euch natürlich am Ende der langen Mission für eure Mühen winkt. Doch dafür müsst ihr die Auftraggeber*innen erst einmal finden.

©Sony Interactive Entertainment.

Beute-Unternehemr Fahllicht : Damit sind Larend und seine Leute gemeint, die ihr Lager südwestlich von Fahllicht aufgeschlagen haben. Ihr könnt diesen Ort besuchen, kurz nachdem ihr die Hauptmission Die Gesandtschaft abgeschlossen habt. Hier nehmt ihr die ersten vier der insgesamt siebzehn Beuteverträge an.

: Damit sind und seine Leute gemeint, die ihr Lager südwestlich von Fahllicht aufgeschlagen haben. Ihr könnt diesen Ort besuchen, kurz nachdem ihr die Hauptmission Die Gesandtschaft abgeschlossen habt. Hier nehmt ihr die ersten vier der insgesamt siebzehn Beuteverträge an. Beute-Unternehmer Die Stillsande : In der Wüstenregion Die Stillsande findet ihr das kleine Lager von Runda . Der Ort befindet sich leicht westlich der hiesigen Reliktruine und nordwestlich von Glimmerwinkel (Las Vegas). Hier erhaltet ihr vier weitere Verträge.

: In der Wüstenregion Die Stillsande findet ihr das kleine Lager von . Der Ort befindet sich leicht westlich der hiesigen Reliktruine und (Las Vegas). Hier erhaltet ihr vier weitere Verträge. Beute-Unternehmer Grünschwall : Dieses Lager gehört der Beute-Unternehmerin Handa , die ihr nordöstlich der Stadt Brennspeer antreffen könnt. Bestenfalls umrundet ihr den Berg nordöstlich der Stadt und nähert euch von Osten, dann könnt ihr das kleine Oseram-Lager kaum verfehlen.

: Dieses Lager gehört der Beute-Unternehmerin , die ihr antreffen könnt. Bestenfalls umrundet ihr den Berg nordöstlich der Stadt und nähert euch von Osten, dann könnt ihr das kleine Oseram-Lager kaum verfehlen. Beute-Unternehmer Der Regenpfad: Im Südwesten der Weltkarte befindet sich das Oseram-Lager von Danur. Ihr findet den orte südlich der Siedlung Schluchtrand und westlich der beiden Rebellen-Außenposten. Schließt auch hier alle Verträge ab, um die Questreihe in die finale Phase zu bringen.

Wann und in welcher Reihenfolge ihr die siebzehn Beuteverträge abschließt, ist ganz euch überlassen und sollte lediglich vom eigenen Level abhängig gemacht werden. Jeder Beutevertrag hat auch eine Levelempfehlung, die euch eine Ahnung davon gibt, wie schwer die Aufträge werden. Habt ihr alle Aufträge der vier Beute-Unternehmer abgeschlossen, kehrt in das Lager von Larend zurück.

Kerufs Bauteile KG: Eure Belohnung

Sprecht in dem kleinen Lager erneut mit Larend und verfolgt dann die anschließenden Ereignisse, an deren Ende ihr nicht nur sagenhafte 5.000 Erfahrungspunkte erhaltet, sondern auch das legendäre Outfit Oseram-Werksmeisterin, eine der besten Rüstungen in ganz Horizon Forbidden West.

Diese Kombination aus den Rüstungen der vier Beute-Unternehmer hat fantastische Werte gegen jede Form von Schaden, lässt euch bei Frost- und bei Plasma-Schaden jedoch im Stich. Dafür erhaltet ihr insgesamt sechs Skills, die sich perfekt für den Nahkampf gegen starke Gegner eignen. Und natürlich können noch zwei Gewebeplätze freigeschaltet werden.