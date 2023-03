Die beste Ausrüstung in Hogwarts Legacy: Wie eure Kleidung die höchsten Werte im Spiel erreicht

Viele Spieler*innen fragen sich, ob es in dem Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy so etwas wie die beste Ausrüstung gibt. Da ihr an allen Ecken und Enden Kleidung finden könnt, ist diese Frage wohl nur berechtigt, schließlich möchte man ja vorher wissen, welche Kleidungsstücke Potenzial haben und welche beim Händler getrost in Gold umgetauscht werden können.

In diesem Guide zur Ausrüstung in „Hogwarts Legacy“ wollen wir euch erklären, wie genau das System mit den Outfits funktioniert, wie ihr an welche Art von Klamotten gelangt und bei welchen Stücken es sich um die beste Ausrüstung im ganzen Spiel handelt, mit denen ihr maximale Werte erreicht und keine Gefahr mehr zu fürchten braucht.

Hogwarts Legacy: Kleidung und Ausrüstung im Spiel

Wer das Menü aufruft und dort Ausrüstung auswählt, kann sechs verschiedene Arten von Kleidung auswählen und damit seinen Charakter ausstatten. Jede Form von Kleidungsstück, also beispielsweise Halsbekleidung, Mäntel und Umhänge oder auch Kopfbekleidung, kann zudem in ihrem Aussehen angepasst werden.

Wählt für die optische Anpassung einfach das entsprechende Körperteil aus, doch anstatt wie immer die Auswahl zu öffnen, drückt ihr die angezeigte Taste für Aussehen: Outfit. Hier findet ihr alle Stile des gleichen Typs, die ihr bereits freigeschaltet habt. Dies tut ihr dadurch, indem ihr einfach fleißig neue Kleidungsstücke sammelt und durch Herausforderungen freischaltet.

Wer beispielsweise das Hogwarts-Set freischalten möchte, muss dafür alle Sammelbandseiten innerhalb und außerhalb der Schulmauern einsammeln: Alle Revelio-Handbuchseiten in Hogwarts. Habt ihr die erforderliche Zahl an Handbuchseiten gefunden, könnt ihr eurer getragenen Ausrüstung fortan die Optik von Hogwarts verpassen.

© Warner Bros. Interactive Inc./PlayCentral

Beste Ausrüstung in Hogwarts Legacy: Epische Ausrüstung erklärt und Fundorte

Welche Wertigkeit eure getragene Ausrüstung hat, ist für die Nutzung des Transmog egal, aber höchstwahrscheinlich wollt ihr sowieso nur epische Kleidungsstücke tragen, die ihr an der goldenen Farbmarkierung erkennt und die meist erst im Raum der Wünsche identifiziert werden müssen. Doch warum ist epische Kleidung soviel besser?

Ganz einfach: Die Grundwerte der Ausrüstung richten sich nach der Qualität der Kleidung und da epische (goldene) Kleidungsstücke die besten im Spiel sind, haben diese auch stets die besten Werte in Gesundheit, Verteidigung und Offensive. Kein Wunder also, dass ihr noch mehr davon finden wollt. Aber das ist gar nicht so einfach.

Denn obwohl ihr in Hogwarts Legacy mit Kleidung regelrecht überschüttet werdet, habt ihr kaum einen Einfluss darauf, was für Teile ihr erhaltet. Ausrüstung wird in dem Spiel nämlich zufällig vergeben, weswegen in einer abgelegenen Kiste in einer gefährlichen Höhle sowohl ein billiges als auch ein episches Kleidungsstück stecken kann.

Das gleiche gilt übrigens für die Belohnungen von Sekundär- und Hauptaufträgen, denn auch hier könnt ihr sowohl den Hauptgewinn ziehen als auch eine Niete. Und die guten Belohnungen sind sowieso fast immer rein visueller Natur und haben daher keinen Einfluss auf die Werte eurer Ausrüstung.

Wer fleißig die Welt erkundet, Schatzgewölbe plündert, Sekundäraufträge abschließt und Sammelherausforderungen bewältigt, wird aber sowieso in regelmäßigen Abständen goldene Kleidungsstücke finden. Sollte euch das jedoch zu unsicher sein, könnt ihr auch einen kleinen Trick anwenden, um mehr epische Ausrüstung finden zu können.

Speichert vor dem Öffnen einer großen Truhe euren Spielstand ab und öffnet das Ding. Seid ihr mit dem Inhalt zufrieden, geht es direkt weiter, werdet ihr stattdessen jedoch enttäuscht, ladet einfach neu und probiert es nochmal. Bei jedem Öffnen wird der Inhalt neu ausgewürfelt und mit etwas Glück ist dieses Mal etwas Episches darin.

© Warner Bros. Interactive Inc./PlayCentral

Hogwarts Legacy: Die beste Ausrüstung im Spiel, gibt es so etwas?

Der letzte Punkt hat es vielleicht schon deutlich gemacht, doch wir sagen es lieber noch einmal ganz deutlich: Es gibt keine definitiv beste Ausrüstung im Spiel. Die Grundwerte richten sich wie bereits erwähnt nach der Seltenheit und nach dem Level der Kleidung. Das Level der Kleidung ist hingegen von eurem Level abhängig.

Seid ihr also auf Level 8, wird auch der epische Hut auf Level 8 sein, womit seine Werte natürlich weit unter dem sind, was der gleiche Hut auf dem Max-Level 40 liefern würde. Solltet ihr also davon träumen, die beste Ausrüstung in „Hogwarts Legacy“ zu tragen, solltet ihr mit Level 40 goldene Ausrüstung farmen und dann via Transmog an eure Vorlieben anpassen.

Habt ihr für die Sucherei keine Geduld, stattet doch den Kleidungshändler*innen in der offenen Spielwelt einen Besuch ab, wie beispielsweise Besenknechts Sonntagsstaat in dem Dörfchen Hogsmeade. Diese Geschäftsleute haben immer mal wieder auch goldene Kleidungsstücke in ihrem Angebot, die auf Level 40 entsprechend gute Werte vorweisen können.

© Warner Bros. Interactive Inc./PlayCentral

Beste Ausrüstung in Hogwarts Legacy: Die besten Werte im Spiel erreichen, so geht’s

Solltet ihr Kleidung auf Level 40 besitzen, werdet ihr feststellen, dass die Grundwerte sich deutlich von geringeren Leveln unterscheiden. Und da sie von epischer Natur sind, könnt ihr auch Eigenschaften der Stufe 3 anbringen. Was aber viel wichtiger ist, ist, dass ihr die Ausrüstungsteile im Raum der Wünsche noch weiter verbessern und damit stärker machen könnt.

Ganze drei Male könnt ihr Kleidung in „Hogwarts Legacy“ verbessern, um Gesundheit, Verteidigung und Offensive zu erhöhen. Dafür benötigt ihr aber natürlich auch die Verbesserungsvoraussetzungen, was in diesem Fall bedeutet, dass ihr Materialien von Tierwesen benötigt, die ihr entweder bei Händlern kauft, oder im Raum der Wünsche selber farmt.

Die meisten Zutaten sind von gewöhnlichen Tierwesen, die ihr bereits früh im Spiel fangen und in eurem Gehege halten könnt, wie beispielsweise das Fell eines Mondkalbs oder die Feder eines Fwuupers. Wie genau ihr diese Wesen findet und was ihr dann tun müsst erklären wir euch in Alle Magische Tierwesen fangen, züchten & verkaufen in Hogwarts Legacy.

Gerade bei der Verbesserung von Stufe 2 auf die maximale dritte Stufe werdet ihr aber deutlich seltenere Materialien von Tierwesen benötigen, wie beispielsweise eine Phönixfeder. Welche seltenen Materialien benötigt werden und wie ihr diese im Spiel finden könnt, entnehmt ihr einfach der folgenden Tabelle:

Es kann nicht ganz genau gesagt werden, welche Kleidungsstücke denn nun die besten Werte im ganzen Spiel erreichen können, da sie sich alle um wenige Prozente unterscheiden, doch auf Level 40 und auf Stufe 3 verbessert sollte ein komplettes Outfit Pi mal Daumen die folgenden Werte erreichen, die hier und dort mal ein paar Punkte höher oder tiefer sein können:

Gesundheit : 4.000

: 4.000 Verteidigung : 335

: 335 Offensive: 340