Henry Cavill: Der Witcher hat eine neue Gaming-Passion

Henry Cavill, bekannt aus den aktuellen Superman-Verfilmungen und The Witcher ist ein bekennender Fan von Nerdkultur. „Warhammer“ hat es ihm aktuell besonders angetan. Auch sein Familien- und Freundeskreis kommt um diese Leidenschaft nicht herum. Doch wie viel Zeit hat der Witcher, neben Schauspielerei, Business-Terminen und Familie fürs Zocken?

Eine ordentliche Dosis Warhammer

Cavill sprach in dem Podcast Happy Sad Confused von Josh Horowitz’s über seine Leidenschaft für „Warhammer“. Horowitz ließ es sich nicht nehmen den Schauspieler zu fragen, wie viel dieser in der Regel am Tag zockt?

„Eine ordentliche Menge, und wenn ich sage ordentliche Menge, dann ist das vermutlich echt viel für alle, die nicht zocken.“ Henry Cavill im Happy Sad Confused Podcast

Das wollte der Interviewer genauer wissen und hakte nochmal nach, ob er damit in etwa vier Stunden am Tag meinen würde? „Vielleicht mehr… ich spiele momentan viel Total War: Warhammer III“, antwortete Henry Cavill.

Total War: Warhammer III kam Anfang des Jahres raus und ist ein Echtzeit-Strategiespiel, das im Fantasy-Setting der „Warhammer“-Reihe platziert ist. Aber auch für das futuristische „Warhammer 40k“-Universum kann sich Cavill mehr als begeistern.

Warhammer 40k: Eine Passion für Tabletop

Cavill liebt es Miniaturen zu bauen und zu bemalen. Da ist er natürlich im Tabletop-Bereich perfekt aufgehoben. Für seine Freunde und Familie ist dieses Hobby längst nichts Neues. Ein Großteil seiner Familie ist mittlerweile sogar selbst Fan.

Gerne lädt er auch Bekannte ein, um ihnen stolz seine neuesten Werke zu präsentieren. Die Reaktion fällt dabei etwas verhaltener aus. Scherzhaft berichtet er, dass einige seiner Freunde manchmal so wirken, als wollten sie insgeheim lieber flüchten, um sich nicht weiter seinen „Warhammer“-Wahn anhören zu müssen.

Das macht ihm aber gar nichts aus. Er ist ein „Warhammer 40k“–Enthusiast durch und durch. Selbst bei offiziellen Terminen, wie einem Promotion-Video für einen Superman Film, sieht man ihn schon mal gerne mit einem „Warhammer“-Shirt und auch auf der Warhammer World Convention in England war er zugegen.

Henry Cavill scheint viel Liebe für das Fantastische zu haben. Er liebt Witcher, Warhammer und sein neuester kostbarster Schatz ist eine lebensgroße Statue des Lichkönigs Arthas aus Warcraft.