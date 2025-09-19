Hades kehrt zurück – Top-Roguelike jetzt wieder im Xbox Game Pass verfügbar

Hades, das vielfach ausgezeichnete Action-Rollenspiel von Supergiant Games, ist nun wieder auf dem Xbox Game Pass verfügbar. Ursprünglich im August 2021 zum ersten Mal in den Dienst aufgenommen, kehrt das Spiel nach drei Jahren zurück und ist seit dem 19. September 2025 für Abonnenten zugänglich. Diese Rückkehr wird von vielen als Bereicherung für den Dienst angesehen, insbesondere da Hades als eines der besten Roguelikes aller Zeiten gilt.

Warum ist die Rückkehr von Hades so bedeutend?

Was macht Hades so besonders? Hades bietet eine einzigartige Kombination aus roguelike Spielmechaniken und einer packenden Story, die jedes Durchspielen zu einem neuen Erlebnis macht. Du übernimmst die Rolle von Zagreus, dem Sohn des griechischen Gottes der Unterwelt, und versuchst, aus den Tiefen der Unterwelt zu entkommen. Mit jedem gescheiterten Fluchtversuch lernst du dazu und gelangst näher an dein Ziel. Diese Mischung aus Herausforderung und Belohnung hat Hades zahlreiche Game of the Year-Auszeichnungen eingebracht, darunter den prestigeträchtigen Preis bei den 24. Annual D.I.C.E. Awards.

Hades glänzt nicht nur durch seine packende Story und das innovative Gameplay, sondern auch durch seine beeindruckende Grafik und den herausragenden Soundtrack. Diese Aspekte tragen zur Gesamtatmosphäre des Spiels bei und machen es zu einem unvergesslichen Erlebnis für jeden, der sich auf das Abenteuer einlässt.

Welche neuen Titel erwarten dich im Xbox Game Pass?

Welche Spiele kommen im September 2025 hinzu? Neben Hades werden noch fünf weitere Titel im Xbox Game Pass erscheinen. Diese sind Endless Legend 2, Sworn, Peppa Pig: World Adventures, Visions of Mana und Lara Croft and the Guardian of Light. Jeder dieser Titel bringt seinen eigenen Charme und seine eigenen Herausforderungen mit sich, wodurch für jeden Geschmack etwas dabei ist. Besonders Endless Legend 2, das am 22. September 2025 veröffentlicht wird, wird von vielen als Highlight erwartet.

Die Neuerscheinungen bieten eine breite Palette an Genres und Spielmechaniken, die sowohl Gelegenheitsspielern als auch Hardcore-Gamern etwas zu bieten haben. Du kannst dich auf spannende Abenteuer, knifflige Rätsel und faszinierende Geschichten freuen.

Verluste und zukünftige Ankündigungen im Xbox Game Pass

Welche Spiele verlassen den Game Pass? Leider müssen sich Xbox Game Pass-Abonnenten auch von einigen Titeln verabschieden. Am Ende des Monats werden Terra Invicta sowie die Ninja Gaiden-Spiele Sigma, Sigma 2 und NG3 Razor’s Edge den Dienst verlassen. Diese Abgänge könnten jedoch durch zukünftige Ankündigungen kompensiert werden, die Microsoft möglicherweise während der Xbox Tokyo Game Show 2025 enthüllen wird.

In der Vergangenheit hat Microsoft diese Veranstaltung genutzt, um überraschend neue Titel für den Xbox Game Pass anzukündigen. Daher lohnt es sich, die Augen offen zu halten, um keine spannenden Neuigkeiten zu verpassen.

Was bedeutet das für dich als Gamer?

Wie kannst du von diesen Änderungen profitieren? Mit der Rückkehr von Hades und der Einführung neuer Titel bietet der Xbox Game Pass weiterhin ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Du hast die Möglichkeit, einige der besten Spiele der letzten Jahre zu erleben, ohne zusätzliche Kosten zu tragen. Dies ist besonders attraktiv, wenn du gerne eine Vielzahl unterschiedlicher Spiele ausprobierst.

Wenn du also ein Abonnent des Xbox Game Pass bist oder darüber nachdenkst, ein Abonnement abzuschließen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Die Vielfalt und Qualität der Titel, die im Dienst enthalten sind, bieten dir endlose Stunden an Unterhaltung und Spaß.

Was denkst du über die Rückkehr von Hades und die bevorstehenden neuen Titel im Xbox Game Pass? Teile deine Meinung in den Kommentaren!