Das im vergangenen Jahr veröffentlichte Glücksspiel-Update zu GTA Online gibt euch unter anderem die Möglichkeit am Glücksrad in der Lobby des Casinos von Los Santos satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto (oder ein Motorrad) gewinnen – auch wenn die Chancen dafür ziemlich gering sind.

„Irgendwann ist die Frage ‚Was schafft der Spitze?‘ ebenso sinnvoll, als würden Sie den Kerl, der Ihnen gerade seine Faust durch ihre Rippen geprügelt hat, fragen ‚Wie stark sind Sie denn?‘ Es geht nicht mehr um Tempo. Es geht auch nicht um Stil, denn eine Berührung des Gaspedals, und der Rest der Welt huscht nur noch schemenhaft vorüber. Sie wissen einfach nur, dass es tief in Ihnen dieses Verlangen gibt, das nur dieses Auto befriedigen kann. Und Ihnen fehlt jegliche Charakter- oder Willensstärke, um ihm zu widerstehen.“

Der neue Gewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr im Casino gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht der Supersportwagen Pegassi Tempesta auf dem Podium (Preisfahrzeug). Regulär könnt ihr das Fahrzeug im Spiel bei Legendary Motorsport für $1.329.000 erwerben.

Mit diesem Trick gewinnt ihr am Glücksrad

Es gibt in „GTA Online“ einen Trick, um am Glücksrad mit hoher Wahrscheinlich das Podiumsfahrzeug abzustauben. Wie das funktioniert, erklären wir euch in diesem Beitrag:

Pegassi Tempesta

Der Pegassi Tempesta zeigt starke Einflüsse des Lamborghini Huracán, insbesondere in Bezug auf Größe und Größe, während das Seitenprofil des Lamborghini Centenario 2016 verwendet wird, das in den seitlichen Einlässen und hinteren Bögen deutlich sichtbar ist.

Die Heckverkleidung des Fahrzeugs basiert auf Designreferenzen des Lotus Esprit-Konzepts von 2014, bei dem die B-Säule, die Lüftungsschlitze der Motorhaube sowie der Kühlergrill und das Heckfenster des Cockpits nachgebildet wurden. Die vordere Stoßstange, die Motorhaubenlinie und die vorderen Scheinwerfer ähneln denen des Esprit-Konzepts, wobei das Design auch dem Lotus Elan-Konzept von 2013 entspricht.

