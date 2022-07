GTA Online: So leicht könnt ihr jetzt Rüstung anlegen und Snacks essen

Das Sommer-Update für GTA 5 Online ist da. Es kommen viele coole Neuerungen wie Autos, Waffen und neue Missionen dazu. Rockstar Games hat allerdings auch etwas an der Nutzerfreundlichkeit geschraubt, was viele Spieler sehnsüchtig erwartet haben. Es ist jetzt zum Beispiel deutlich leichter Snacks zu essen und Rüstung anzulegen. Wie genau das nun geht, verraten wir euch in diesem Beitrag.

GTA Online: Verbesserte Nutzerfreundlichkeit

Im Rahmen des Sommer-Updates The Criminal Enterprises wurden zahlreiche zusätzliche Inhalte hinzugefügt. Ein neues Feature, das viele erwartet haben dürften, hat mit einer leichteren Bedienbarkeit zu tun. Rockstar selbst sagt, dass es eine der „von der Community am häufigsten geforderte Verbesserung der Spielerfahrung“ ist.

Sich Rüstung anzuziehen und Snacks zu essen war bisher ein ziemlicher Krampf. Es musste umständlich über das Menü gesucht und ausgewählt werden. Das kann in brenzligen Situationen wertvolle Zeit kosten. Nun hat sich Rockstar dazu entschieden dies etwas einfacher zu gestalten.

So wählt ihr Snacks und Rüstung am PC aus. © Rockstar Games

Rüstung und Snacks können nun ausgewählt werden, während ihr im Waffenrad seid. Das Rad funktioniert weiter wie gewohnt. Oben links erscheint nun aber eine Auswahl, um mit einem Knopfdruck Snacks zu essen oder Rüstung anzulegen

Auf PC und Konsole geht es ähnlich, nur die Tasten sind logischerweise andere. Ihr verliert so in einem Kampf deutlich weniger Zeit und könnt eurem Team schneller wieder zur Seite stehen.

Was bringt das Update sonst mit sich?

The Criminal Enterprises ist am 26. Juli 2022 erschienen und bringt eine Menge Erweiterungen ins Spiel. Dazu gehören neue Missionen, Fahrzeuge, Erweiterungen von Besitz wie Immobilien, eine neue Waffe und viele Ingame-Belohnungen. Wenn euch das Thema interessiert, schaut bei unseren weiteren Beiträgen zum Sommer-Update vorbei.