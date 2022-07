Entwickler Rockstar Games hat für die kommende Woche das umfangreiche Sommer-Update The Criminal Enterprises für GTA Online offiziell enthüllt. Wir beantworten euch in diesem Beitrag die wichtigsten Fragen rund um das Datum der Veröffentlichung, die mögliche Download-Größe sowie die Uhrzeit, an der das Update auf auf der jeweiligen Plattform freigeschaltet werden dürfte.

GTA Online: The Criminal Enterprises – Datum & Uhrzeit

Wann erscheint das GTA Online-Update? Zwar hat Rockstar bislang keine konkrete Uhrzeit mitgeteilt, wann genau The Criminal Enterprises für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S und PC freigeschaltet wird, doch wir können davon ausgehen, dass die Entwickler*innen am kommenden Dienstag, wahrscheinlich gegen 11 Uhr deutscher Zeit, die Server herunterfahren werden.

In dieser Zeit könnt ihr nicht spielen. Anschließend dürften die neuen Inhalte auf den Servern für alle Spielende zur Verfügung stehen. Im Anschluss kann das entsprechende Update heruntergeladen werden, das in der Regel recht umfangreich ausfällt. Macht euch also darauf gefasst, dass ihr mehrere Gigabyte an Daten auf eure jeweilige Plattform schaufeln müsst. Die vermuteten Download-Größen für die verschiedenen Plattformen haben wir euch weiter unten aufgelistet.

Wann kann ich das Update spielen? Nachdem ihr das Update erfolgreich heruntergeladen habt, müsst ihr noch warten, bis die Spielserver wieder online sind. In der Vergangenheit hat es 30 Minuten bis zu einer Stunde gedauert, ehe der Online-Ableger zu „GTA 5“ wieder betreten werden konnte. Anschließend startet ihr „GTA 5“ und wählt den Online-Modus aus. Aufgrund eines wahrscheinlich recht großen Ansturm, solltet ihr mit längeren Wartezeiten und diversen Fehlermeldungen rechnen.

Download-Größe: Wie groß ist das neue Update?

Bislang ist nicht bekannt, wie groß das neue Update zu „GTA Online“ ist.

PC: –

– PS4: –

– Xbox One: –

Zum Vergleich, das sind die Download-Größen des Cayo Perico-Updates:

PC: 8 – 9 GB (Steam, Rockstar Games Launcher)

8 – 9 GB (Steam, Rockstar Games Launcher) PlayStation: 6 GB

6 GB Xbox: 6,7 GB

Dieses Update brachte allerdings auch eine neue Insel und zahlreiche weitere Inhalte mit sich. Deshalb gehen wir eher davon aus, dass sich The Criminal Enterprises an der Größe von Los Santos Tuners orientieren wird:

PC: 4,35 GB

4,35 GB PS4: 3,6 GB

3,6 GB Xbox One: 3,5 GB

Was steckt im Sommer-Update 2022 für GTA 5?

Wir haben euch in diesem Artikel alle bekannten Infos rund um das kommende Sommer-Update 2022 The Criminal Enterprises zusammengefasst.

Im Gepäck hat das Update unter anderem neue Missionen und Verbesserungen, darunter signifikante Erweiterungen der Geschäftsmöglichkeiten für alle vier kriminellen Karrierepfade sowie neue Kontaktmissionen, bei denen Spieler*innen als vereidigte Agenten für die IAA agieren.