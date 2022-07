M16 in GTA Online freischalten: So erhaltet ihr den Karabiner – Fundorte im Überblick

Das Sommer-Update 2022 bringt GTA Online neue Inhalte, die sich über Fahrzeuge, Missionen, allgemeine Verbesserungen sowie neue Waffen erstrecken. Während das Präzisionsschützengewehr für 427.500 GTA-Dollar im Spiel ganz normal in jedem Ammu-Nation erworben werden kann, fragen sich Spieler*innen allerdings, wie es um den Service Karabiner M16 steht.

Sniper Rifle – Kosten: $427,500

Service Carbine (M16) – Kann nicht erworben werden

Wichtiger Hinweis: Aktuell scheinen die Collectibles im Spiel nicht aufzutauchen, da Rockstar die Mission noch nicht aktiv geschaltet hat. Ähnlich wie bei dem Goldenen Revolver wird sich der Entwickler wohl zu Wort melden, sobald die Waffenteile in der Spielwelt zu finden sind.

So schaltet ihr die M16 frei

Um die M16 in „GTA Online“ freischalten zu können, müssen in der Spielwelt Tatorte besucht werden. Ähnlich wie bei Filmrequisiten von Solomon tauchen diese Orte zufällig an verschiedenen Orte auf und sind mit Events verknüpft.

Mit Glück findet ihr dort eines von insgesamt fünf Waffenteilen:

Lauf (Barrel)

(Barrel) Magazin (Mag)

(Mag) Verschluss (Receiver)

(Receiver) Visier (Sights)

(Sights) Zielfernrohr (Scope)

Insgesamt 10 mögliche Locations, verteilt auf der gesamten Map von „GTA 5“, gibt es. Ob ihr an einem solchen Ort aber auch wirklich ein Waffenteil findet, ist dem Zufall überlassen.

Eine Karte mit einem Überblick mit allen zehn möglichen Orte, an denen Waffenteile gefunden werden können, hat der Twitter-Nutzer WildBrick142 erstellt.

Erst wenn ihr alle fünf Waffenteile gesammelt habt, schaltet ihr automatisch die M16 frei und könnt den Karabiner im Anschluss durch Upgrades anpassen und verbessern.