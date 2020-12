Einmal am Tag könnt ihr in GTA Online im Casino von Los Santos am Glücksrad völlig kostenlos drehen. Dabei habt ihr die Möglichkeit satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto (oder ein Motorrad) gewinnen.

„Der Tyrus war ursprünglich gedacht als straßentaugliche Verstärkung für das magere Selbstbewusstsein von Fahrern mit Geld, aber wenig zwischen den Beinen. Doch seine wahre Bestimmung hat er ganz woanders gefunden. Er hat seine auf Rennstrecke getrimmten Rivalen nicht nur geschlagen, er hat sie auf jedem Langstrecken-Kurs der Motorsportwelt förmlich untergepflügt. Was für Sie ein echter Vorteil ist, denn Sie können so tun, als ginge es hier gar nicht um Ihr mickriges Prachtstück.“

Der neue Gewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr im Casino gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht der Supersportwagen Progen Tyrus auf dem Podium (Preisfahrzeug), der im Rahmen des Cunning Stunts-Updates in das Spiel integriert wurde. Regulär könnt ihr das Fahrzeug bei Legendary Motorsport zum Preis von $2.550.000 erwerben.

Der Supersportwagen Progen Tyrus in GTA Online

Das Auto hat einen deutlichen Einfluss vom McLaren F1 GTR Longtail, den Saleen S7R und den Mosler MT900R, was stark in der allgemeinen Form sowie der Front- und Heckverkleidung zu erkennen ist. Die Frontverkleidung hat einen geringen Einfluss vom Quaife R4 GT1, während die Seiten- / Frontentlüftungsöffnungen, die Scheinwerfer und der vordere Überhang vom oben genannten McLaren inspiriert sind.

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: $2.550.000

