GTA Online: Gewinnt den neuen Grand Tourer Enus Paragon R jetzt am Glücksrad

Einmal am Tag könnt ihr in GTA Online im Casino von Los Santos am Glücksrad völlig kostenlos drehen. Dabei habt ihr die Möglichkeit satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto (oder ein Motorrad) gewinnen.

„Das war’s. Packt zusammen, Leute. Dank Enus ist die Suche nach der perfekten Reiselimousine endlich vorüber. Es bedurfte Generationen von an privaten Eliteunis ausgebildeten Forschern, die das meiste aus ihrer unendlich faulen Anspruchshaltung rausgeholt haben. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Die Briten haben das Rezept gefunden. Diese Art der Selbstbestätigung kann nicht verdient, sondern nur gekauft werden.“

Der neue Gewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr im Casino gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht der Grand Tourer Enus Paragon R auf dem Podium (Preisfahrzeug), der im Rahmen des Cayo Perico-Updates in das Spiel integriert wurde. Regulär könnt ihr das Fahrzeug bei Legendary Motorsport zum Preis von $905.000 erwerben.

Der Paragon R basiert auf dem 2018 Bentley Continental GT, in Bezug auf die Karosserieform. Die vordere Stoßstange scheint vom BMW M4 oder M3 abgeleitet zu sein, während die Scheinwerfer höchstwahrscheinlich von modernen Porsche wie dem Porsche 911 GT3 stammen. Die Rückleuchten und die hintere Chromverkleidung könnten auf dem Lagonda Taraf basieren.

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: $905.000

Wie sieht es mit euch aus? Welches Fahrzeug in „GTA Online“ gefällt euch am besten? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.