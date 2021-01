GTA Online: Neues Fahrzeug Käfer/Beetle BF Weevil jetzt im Spiel

Im Rahmen des Cayo Perico-Updates zu GTA Online, das am 15. Dezember 2020 von Rockstar Games veröffentlicht wurde, werden nach und nach neue Fahrzeuge für den Multiplayer von GTA 5 veröffentlicht. In dieser dürft ihr euch über einen Zweitürer freuen, der frappierend an den Käfer von Volkswagen erinnert.

„Sie können Stimmungsringe tragen, sich eine Dauerwelle verpassen lassen, einen Joint rollen oder den Aktienmarkt crashen. Aber die schnellste Möglichkeit, die 70er aufleben zu lassen, ist sich einen Weevil zu kaufen. Manche Dinge kommen einfach nie aus der Mode.“

Das neue Fahrzeug in GTA Online

In dieser Woche steht der Zweitürer BF (Bürgerfahrzeug) Weevil im Fokus, der im Rahmen des Cayo Perico-Updates in das Spiel integriert wurde. Das Fahrzeug könnt ihr ab sofort bei Southern San Andreas Super Autos zum Preis von $870.000 erwerben.

Hinweis: Möchtet ihr den BF Weevil zum Einkaufspreis von 652.500 GTA-Dollar erwerben, müsst ihr als VIP, CEO oder MC-President allen Anfragen von Keinemusik nachkommen.

Der BF Weevil in GTA Online

Der Weevil basiert stark auf dem Volkswagen Typ 1 „Käfer“. Während der Käfer einige der ursprünglichen Merkmale seines Offroad-Äquivalents, der Injection, teilt, scheint er vollständig von Grund auf neu modelliert zu sein, anstatt eine direkte Ableitung des BF Injection zu sein. Das Design des Käfers kombiniert Elemente aus der gesamten Produktionszeit des Käfers mit minimalen Abweichungen vom ursprünglichen Design.

Zu erwerben bei: Southern San Andreas Super Autos

Southern San Andreas Super Autos Preis: $870.000 (Einkaufspreis: $652.500)

Wie sieht es mit euch aus? Welches Fahrzeug in „GTA Online" gefällt euch am besten?