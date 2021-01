Twitch-Größe Knossi hört auf mit Casino-Streams, um Vorbild zu sein

Viele machen dagegen seinen Vertag mit RTL dafür verantwortlich, dass der 34-jährige nun einen neuen Ruf aufbauen möchte. Wiederum andere vermuten eine gesetzliche Änderung zur Glücksspiel-Neuregulierung , die seit 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist und Online-Casinos zwar legalisiert , die Werbung für derartige Angebote sollen jedoch erheblich eingeschränkt und Kontrollen durch Behörden erhöht werden.

Dass Knossi diese Entscheidung aufgrund moralischer Bedanken fällt, zweifeln viele seiner Zuschauer unter dem zugehörigen YouTube-Video stark an. Immerhin schien er in seinem letzten Glücksspiel-Stream vom 30. Dezember 2020 keinerlei Bedenken bezüglich etwaiger Vobildfragen zu haben und hat munter und mit hohen Einsätzen drauflosgezockt.

Viel mehr wollte er Spaß haben , bei dem, was er tut und die Leute, die es auch wirklich möchten, entsprechend entertainen. Sein jetziges Image inklusive aller Vorwürfe , die er wegen seiner Casino-Streams erhalten hat, möchte er nicht mehr und kann sich auch nicht mehr dem Glücksspiel identifizieren .

Er meint dennoch, er wäre bis dato verantwortungsvoll genug mit dem Glücksspiel in seinen Streams umgegangen und habe ohnehin nicht angestrebt irgendwann derart viele Zuschauer mit seinen Streams zu erreichen (Stand am 15.01.2021: 19.977 Subscriber).

„Ich habe mir viel, viel, viel Gedanken gemacht. […] Ich will einfach mit gutem Gefühl irgendwann von dieser Welt gehen und deswegen hab ich mich entschieden […]: Es wird ab diesem Jahr auf diesem Kanal keine Casino-Streams mehr geben. Ich sag’s euch, wie’s ist: Es ist einfach vorbei. […]“

In einem seiner Streams eröffnete TheRealKnossi seinen Zuschauer, dass sie in seinen Übertragungen ab diesem Jahr kein Glücksspiels mehr erwarten können. Wie Knossalla ausführt ging seiner Entscheidung ein längerer Denkprozess voraus:

Besonders bekannt ist der dabei durch seinen Glücksspiel-Content geworden, bei dem er sein Können (und sein lautstarkes Wesen) in Online-Casinos präsentierte. Genau diese Streams sollen nun jedoch der Vergangenheit angehören, wie Knossi selbst bekannt gibt.

Jens „Knossi“ Knossalla hat sich auf Twitch in den letzten drei Jahren einen Namen als TheRealKnossi gemacht. Seine zahlreichen Zuschauer katapultierten ihn sogar zu einem der größten Streamingstars überhaupt. In den Weltrangliste der 10 größten Twitch-Streamer rangierte er deshalb immer wieder auf den vorderen Plätzen.

