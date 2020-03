Erfolgreich, Erfolgreicher – Twitch-Streamer. Die Streaming-Plattform hat in den letzten Jahren zahlreiche Menschen in reichweitenstarke Internetpersönlichkeiten verwandelt. Die größten besitzen inzwischen Abonnentenzahlen im fünfstelligen Bereich. Doch wer sind die Spitzenreiter unter ihnen? Wir haben uns die Subscriber-Zahlen im März 2020 erneut genauer angesehen und die international erfolgreichsten Streamer in unserem Top 10-Ranking aufgeführt.

Die Größten auf Twitch

Seitdem Twitch 2011 als Tochterunternehmen von Amazon an den Start gegangen ist, hat die Plattform ein enormes Wachstum erfahren und gilt seither als das größte Livestreaming-Portal weltweit. Inzwischen soll die Videostreaming-Plattform täglich über 15 Millionen aktive Nutzer zählen. Allein im letzten Jahr kamen dadurch über 660 Milliarden Minuten Zuschauerzeit zusammen.

All das verteilt sich auf inzwischen über 4 Millionen vorhandene Streamer, die sich beim Spielen von insgesamt etwa 3.000 verschiedenen Spielen über die Schulter schauen lassen – oder einfach nur mit ihrer Community plaudern. Die Top 3 der beliebtesten Spiele sind dabei Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends und Fortnite. Nicht weniger beliebt ist die „Just Chatting“-Möglichkeit.

Doch bei welchen internationalen Größen schauen die Zuschauer am liebsten rein und lassen sogar ein kostenpflichtiges Abonnement da? Nach einem halben Jahr ist es mal wieder so weit die Liste der erfolgreichsten Streamer auf Twitch zu aktualisieren: Vorhang auf für die Top 10!

Twitch: Ninja verlässt Twitch und wechselt zu Microsoft-Streaming-Plattform Mixer

Die Top 10 auf Twitch

Wir haben euch deshalb unter Zuhilfenahme von TwitchTracker die derzeit erfolgreichsten internationalen Twitch-Streamer in unseren Top 10 zusammengestellt!

Beachtet: Natürlich schwankt die Anzahl der Twitch-Subscriber täglich, deshalb berufen wir uns auf die Zahlen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels im März 2020.

Platz 10: MontanaBlack88

Einen herben Rückschlag in Sachen Platzierung muss wohl die einstige Numero Uno dieser Liste hinnehmen: MontanaBlack88. Von einstigen 41.033 Abonnenten ist nicht einmal mehr die Hälfte an Subscribern übrig geblieben.

Im vergangenen Jahr verbrachte Marcel Eris, so sein bürgerlicher Name, dabei einen Großteil seiner Streaming-Zeit mit der Übertragung von Online-Casino-Besuchen. Inzwischen ist er auf seine alte Liebe Fortnite zurückgekommen und widmet sich in seinen regelmäßigen Übertragungen wieder vermehrt dem Battle-Royale-Titel .

Dabei legt er sehr viel Wert auf die Kommunikation mit den Zuschauern und erzählt auf seine ganze eigene Art und Weise aus seinem vergangenen und jetzigen Leben, er teilt seine Gedanken – Realtalk eben. Monte, wie er von seinen Fans genannt wird, nimmt dabei nicht gerne ein Blatt vor den Mund, kam deshalb schon häufiger in Verruf und war in kleinere und größere Kontroversen verwickelt.

Inzwischen bleiben dem deutschen Streamer, der sich trotz vorangegangener Unzufriedenheit kürzlich dazu entschlossen hat Twitch-Partner zu bleiben, lediglich 19.771 Subs. Die sichern ihm jedoch immerhin den 10. Platz dieser Liste.