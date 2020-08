Einmal am Tag könnt ihr in GTA Online im Casino von Los Santos am Glücksrad in der Lobby völlig kostenlos drehen. Dabei habt ihr die Möglichkeit satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto (oder ein Motorrad) gewinnen.

„Bei ganz seltenen Gelegenheiten kommt ein Auto auf den Markt, das alle Regeln bricht. Es ist hochmodern und zeitlos. Es fährt ausgezeichnet auf der Straße und leistet Erstaunliches auf der Rennstrecke. Es verkörpert gleichermaßen Ihre maßlose Eitelkeit und Ihre hoffnungslose Unsicherheit. Der ETR1 ist mehr als die Summe seiner Teile. Sie werden für den Rest Ihres Lebens kein anderes Auto mehr brauchen … oder bezahlen können.“

Der neue Gewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr im Casino gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht der Rennwagen Emperor ETR1 auf dem Podium (Preisfahrzeug), der im Rahmen des Cunning Stunts-Updates in das Spiel integriert wurde. Regulär könnt ihr das Fahrzeug bei Legendary Motorsport zum Preis von $1.995.000 erwerben.

Der Rennwagen Emperor ETR1 in GTA Online

Die allgemeine Form des Fahrzeugs sowie die Front- und Heckverkleidung basieren hauptsächlich auf dem Lexus LF LC Vision Gran Turismo. Die Frontverkleidung basiert auf dem Gazoo Racing Lexus LFA, während die Karosserie auf einem modifizierten Toyota 86 basiert, nämlich dem R & D Sport Subaru BRZ GT300 mit geringfügigen Stilelementen aus dem Toyota FT-1 Concept. Die Form von Spoiler, B-Säule und Dach ist ähnlich zu dem Nissan GT-R Nismo GT3 basierend auf einem Tourenwagen mit Lackierung und mehreren Rennmodifikationen.

Das Design des Autos ist sehr einzigartig und verfügt über einen großen Einlass in der Mitte und einen dünnen Kühlergrill sowie einen Carbon-Splitter und das Herstellerlogo. Die Scheinwerfer bestehen aus vier quadratischen Lampen und LED-Streifen in schwarzen Gehäusen. Die Motorhaube verfügt über zwei kleine Lüftungsschlitze.

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: $1.995.000

Wie sieht es mit euch aus? Welches Fahrzeug in „GTA Online" gefällt euch am besten?