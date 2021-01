Fans glauben, dass GTA 6 beim Super Bowl offiziell enthüllt wird

In der Nacht vom 7. auf den 8. Februar naht das Highlight der aktuellen NFL-Season. Die Kansas City Chiefs mit ihrem Star-Quarterback Patrick Mahomes treten gegen die Tampa Bay Buccaneers und Quarterback-Legende Tom Brady im Super Bowl an, dem Sport-Event der Superlative. Während den Werbepausen dürfen wir uns erwartungsgemäß wieder auf zahlreiche Trailer-Weltpremieren freuen. Darunter auch GTA 6?

GTA 6-Reveal beim 55. Super Bowl?

Seit Jahren freuen Fans schon auf die Ankündigung von „GTA 6“ und vielleicht überrascht uns Rockstar Games schon bald. Einige Fans glauben, dass die offizielle Enthüllung während des Super Bowls stattfinden könnte.

Das ist zwar nur ein Gerücht und eines, bei dem man sich zugegebenermaßen weit aus dem Fenster lehnt, doch in einem reddit-Post werden einige Anhaltspunkte für die gewagte Reveal-Theorie gesammelt.

GTA 6 hat Leaker zufolge einen weiblichen Hauptcharakter

Diese Hinweise gibt es zum gewagten Gerücht

Florida als Austragungsort: Im Jahr 2019 kamen die ersten Leaks auf, dass „GTA 6“ in Florida spielen würde. Passenderweise wird der 55. Super Bowl in anderthalb Wochen ebenfalls in diesem US-Bundesstaat ausgetragen, genauer gesagt in der Stadt Tampa. Der letztjährige Super Bowl fand in Miami, Florida statt, der Inspiration für „GTA: Vice City“.

Zähle man nun eins und eins zusammen: Sollte „GTA 6“ wirklich in Florida spielen, wäre auch eine Rückkehr nach Vice City denkbar. Außerdem würde eine Enthüllung auf dem Mega-Sport-Event, dem Super Bowl, in Florida super zu einer Enthüllung von „GTA 6“ passen. Ob Rockstar Games diese Chance abpasst?

GTA 6 könnte wieder im Sunshine State Florida spielen und uns ein Wiedersehen mit Vice City bescheren. © Rockstar Games

Ein weiterer Hinweis scheint wohl der Singer-Songwriter zu sein, der bei der Halftime Show auftritt: The Weeknd. Im Musikvideo zu Blinding Lights war (sehr, sehr) kurz ein Schild mit der Aufschrift „GTA 6 Trailer“ zu sehen. Allem Anschein, soll es sich bei den Schildern im Video aber um YouTube-Kommentare über den Song gehandelt haben. Offenbar fand jemand, dass er sich gut in einem „GTA 6“-Trailer machen würde.

Schon letztes Jahr gab es Anleihen zu „GTA“ beim Super Bowl: Die NFL benutzte Fonts und Grafiken, die stark an das Box Art von „GTA: Vice City“ erinnerten. So wurden die Team-Namen in den bekannten „GTA“-Fonts geschrieben und das Spiel-Logo wurde für ein Bild genutzt. Ob es nur eine Anspielung auf die Verbindung vom Super Bowl-Austragungsort Miami und „GTA: Vice City“ war oder ob doch mehr dahintersteckte, werden wir wohl nie erfahren.

Es handelt sich nach wie vor um ein (gewagtes) Gerücht: Die Wahrheit werden wir erst beim Super Bowl erfahren. Kickoff ist am 8. Februar 2021 um 0:30 Uhr.