GTA 6 mit Bermudadreieck? So könnte die Map aussehen

Rund um GTA 6 und die zugrundeliegende Map gibt es im Grunde bereits seit Jahren zahlreiche Gerüchte und Spekulationen. Ähnlich wie es bei GTA 5 der Fall war, versuchen Fans die Spielwelt des kommenden Rockstar Games-Titels auf Basis des im Internet geleakten Materials vom 18. September 2022 Stück für Stück nachzuempfinden.

Mittlerweile gibt es verschiedene Maps der Spielwelt, die bereits ziemlich detailliert ausfallen und womöglich sogar sehr nah an die originale Karte herankommen könnten.

Wo könnte GTA 6 spielen?

Laut der Spekulationen der letzten Jahre wird GTA 6 im sonnigen Florida spielen. Anstatt der großen Metropole Miami bekommen wird es hier wohl mit der modernen Version von Vice City zu tun.

Die Stadt liegt im Südwesten des Festlands und verfügt zudem über einen langen Strandabschnitt, der sich von Norden bis nach Süden zieht. Dieser ist in die vier Bereiche North Beach, Washington Beach, Vice Beach und South Beach unterteilt.

Ganz unten im Südwesten befinden sich die Florida Keys, eine Kette von Koralleninseln, die sich im Original über etwas 290 Kilometer erstrecken und die Südspitze von Florida bilden.

Der Overseas Highway, der auch als US Route 1 bekannt ist, verbindet die verschiedenen Inseln der Florida Keys miteinander und ist eine malerische Straße, die über zahlreiche Brücken und Landzungen führt, was sie zu einer der ikonischsten Straßen in den USA macht. Die bisherigen Karten zeigen, dass auch GTA 6 eine solche Straße bekommen könnte.

Noch spannender dürfte aber das berüchtigte Bermudadreieck, auch bekannt als Teufelsdreiecke sein, das sich im westlichen Nordatlantik zwischen Florida, Puerto Rico und den Bermudainseln befindet.

Seinen Ruf hat es dadurch erworben, weil in diesem Gebiet angeblich ungewöhnlich viele Schiffe, Flugzeuge und Menschen verschwunden sind, ohne dass bis heute eine eindeutige Erklärung dafür existiert.

Wir wissen zwar nicht, ob wir mit GTA 6 auch wirklich das berühmte Bermudadreieck als Location bekommen werden. Es wäre aber in jedem Fall eine spannende und sehr passende Ergänzung für die Map.

Diese Region könnten wir dann möglicherweise per Boot, Flugzeug oder vielleicht sogar mit Pavels U-Boot der Kosatka erkunden.

Vielleicht ist das Bermudadreieck sogar Schauplatz einer der Missionen und wir müssen das Mysterium um diese gefährliche Region aufklären, wer weiß? Das Bermudadreieck ist übrigens in einer gelakten Liste mit „World Events“ gefunden worden. Hinter dem Namen gibt es außerdem den Zusatz U-Boot. Vielleicht ist ein Wiedersehen mit Pavel also gar nicht mal so unwahrscheinlich.

Weitere Orte auf der GTA 6-Karte

Ist gibt eine Liste an Orten auf der Karte von GTA 6, die im geleakten Material, auf Verkehrsschildern und in Menüs usw. entdeckt wurden.

Ekanfinaka

Hamlet

Lake Leonida

Little Haiti

Malibu Club

Monument Of Leonida

North Beaches

Ocean Beach

Ocean Drive

Port Gellhorn

Red Hill Forest

Rockridge

South Beach

Vice Beach

Washington Beach

Yorktown

GTA 6 Maps basierend auf den Leaks

Weiter unten binden wir euch die verschiedenen Darstellungen der Map von GTA 6 ein, die basierend auf dem geleakten Material vom 18. September 2022 von der GTA 6 Mapping Community erstellt wurde.

GTA 6-Fans haben dafür zusammengearbeitet und sämtliche Hinweise aus dem geleakten Gameplay miteinander kombiniert. Dazu gehören Sehenswürdigkeiten, In-Game-Koordinaten, erkennbare Orte, Straßenschilder und mehr. All das wurde zu immer neuen Versionen von Map zusammengefügt.

Ganz ähnlich haben es Fans auch damals vor dem Release von GTA 5 gemacht. Das Ergebnis war im August 2013, also vor dem Release im September 2013, eine detaillierte Karte von Los Santos und Blaine County, die sehr nah an das Original herankam.

GTA 6: geleakte Map eines Reddit-Nutzers

Diese GTA 6-Karte stammt von dem Reddit-Nutzer MyNeuronsAreFried und wurde bereits am 19. Oktober 2022 veröffentlicht. Ihr seht eine sehr detaillierte Zusammenstellung von verschiedenen Städten wie Vice City und auch das erwähnte Bermuda-Dreieck.

Alle Namen von Orten auf der Karte sind in den Leaks aufgetaucht, basierend also auf einer festen Grundlage.

© Reddit-Nutzer MyNeuronsAreFried

Die folgende Karte stammt von dem Reddit-Nutzer StikyLizardStudiosYT und basiert auf der Arbeit der gta6six Reddit Community:

© Reddit-Nutzer StikyLizardStudiosYT

GTA 6: geleakte Map von Mapmaking Discord

© Mapmaking Discord

GTA 6: geleakte Map von Mapping Community

Die folgende Karte stammt von der gta6six Reddit Community:

© gtasix Reddit Community

Vergleich: GTA 6 Map-Leak vs- GTA 5 Map-Größe

Im Folgenden seht ihr die geleakte Map zu GTA 6 im direkten Größenvergleich zu der offiziellen Map von GTA 5. Erstellt wurde dieser Vergleich von dem Reddit-Nutzer StikyLizardStudiosYT:

© Reddit-Nutzer StikyLizardStudiosYT

Gut zu erkennen ist, dass die Map von GTA 6 rund 70 Prozent größer als die von GTA 5 ausfällt.

Wichtiger Hinweis: An dieser Stelle möchten wir noch einmal betonen, dass es sich hierbei um keine offiziellen Informationen seitens Rockstar handelt. Bislang sind keine offiziellen Infos rund um GTA 6 mit der Öffentlichkeit geteilt worden. Wir wissen nur, dass der Entwickler den neuesten Ableger der Reihe Anfang Dezember 2023 mit einem ersten Trailer enthüllen wird. Sämtliche erstellte Karten basieren zwar auf Daten aus geleaktem Material, nichts davon muss allerdings mit der fertigen Version von GTA 6 übereinstimmen.

