Gratis Code für neue Pokémon Go-Mütze – So sicherst du dir das Accessoire!

Pokémon Go überrascht seine Community erneut mit einem Gratis-Geschenk. Das beliebte mobile AR-Spiel, das von Niantic in Zusammenarbeit mit Nintendo und The Pokémon Company entwickelt wurde, bietet dir jetzt die Möglichkeit, deinem Trainer ein neues Accessoire hinzuzufügen, ohne dafür PokéCoins ausgeben zu müssen. Diese kostenfreien Elemente sind besonders für diejenigen attraktiv, die das Spiel ohne größere finanzielle Investitionen genießen möchten. Pokémon Go ist grundsätzlich kostenlos, aber es gibt zahlreiche verlockende Angebote im Shop, die schnell ins Geld gehen können.

Wie löst du den neuen Code ein?

Wie kannst du den neuen Code einlösen? Niantic bietet in Zusammenarbeit mit der Major League Baseball (MLB) einen speziellen Code an, der dir eine neue Mütze für deinen Avatar verschafft. Um diese zu erhalten, musst du den Code MLBxPOKEMONGO auf der offiziellen Einlöseseite eingeben. Diese Kooperation wurde bereits Anfang des Jahres angekündigt und richtet sich sowohl an Pokémon Go-Fans als auch an Baseball-Begeisterte. Der Code ist bis zum 28. September 2025 gültig, also hast du noch genügend Zeit, ihn einzulösen.

Pokémon Go hat sich seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2016 stetig weiterentwickelt und bietet mittlerweile eine Vielzahl von Features, inklusive virtueller Items und In-Game-Käufe. Diese neuen kostenlosen Items sind eine hervorragende Möglichkeit, deinen Trainer individuell zu gestalten, ohne dein Budget zu belasten.

Exklusive Items bei MLB-Spielen

Welche besonderen Items gibt es bei MLB-Spielen? Wenn du Interesse an weiteren exklusiven Items hast, solltest du unbedingt eines der teilnehmenden MLB-Spiele besuchen. Dort kannst du durch das Drehen von PokéStops spezielle Avatar-Gegenstände erhalten, die auf bestimmte MLB-Teams wie die Orioles, Mets oder Red Sox abgestimmt sind. Diese besonderen PokéStops sind bis zum 28. September 2025 verfügbar, also plane deinen Besuch rechtzeitig.

MLB-Spiele werden in diesem Sommer auch thematische Nächte veranstalten, die am Mittwoch, den 2. Juli 2025 beginnen und bis zum 7. September 2025 andauern. Diese Nächte bieten zusätzliche Anreize, darunter Merchandise mit Team- und Pokémon Go-Branding. Auch Timed Research und Raid Battles mit Pokémon, die spezielle Hintergründe haben, werden Teil dieser Events sein.

Die Bedeutung der Kooperation

Warum kooperiert Pokémon Go mit der MLB? Diese Zusammenarbeit mag auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen, doch sie macht durchaus Sinn. Pokémon Go fördert das Spielen im Freien und zieht viele Menschen an, die sich sonst nicht so viel bewegen würden. Gleichzeitig haben die MLB-Teams die Möglichkeit, ein neues Publikum zu erreichen, das ansonsten vielleicht kein Baseballspiel besuchen würde. Diese Kooperation könnte ein Vorbild für zukünftige Partnerschaften sein, eventuell sogar mit der NHL, NFL oder NBA. Baseball ist bekannt für seine thematischen Nächte, daher könnte es weitere spannende Crossovers geben.

Nun bist du gefragt: Wirst du den kostenlosen Code einlösen oder eines der MLB-Themenabende besuchen? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!