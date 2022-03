God of War zählt zu den erfolgreichsten Videospielreihen von SIE Santa Monica Studio und wurde im Frühjahr 2005 von Designer David Jaffe für die damalige PlayStation 2 entwickelt. Inzwischen existieren zum Third-Person-Abenteuer diverse Nachfolger, ein Reboot bis hin zum aktuellen Titel God of War Ragnarok.

Jetzt soll Kratos als muskelbepackter Götterschlächter der griechische Mythologie der „God of War“-Spielreihe schon bald zum Leben erweckt werden. Amazon hat sich die Rechte an dem PlayStation-Titel sichern können und kündigt an, aus der Vorlage eine aufwendig gestaltete Fantasyserie für Prime Video zu entwickeln.

Bereits jetzt arbeitet der Streamingdienst Prime Video an ähnlich großen Fantasyserien wie Das Rad der Zeit und die kommende Herr der Ringe-Serie, die im Herbst erscheinen wird. Eine „God of War“-Serie soll das vielversprechende Angebot von Amazon für Genre-Fans erweitern.

God of War ist Sonys bester PC-Port bisher

Expanse- und Rad der Zeit-Macher entwickeln God of War-Serie

Die Umsetzung der „God of War“-Serie liegt in der Verantwortung der The Expanse-Produzenten Mark Fergus und Hawk Ostby. Mit an Bord ist auch Produzent Rafe Judkins des Serienhits „Das Rad der Zeit“, das unlängst um weitere Staffeln verlängert wurde. Sony Pictures Television und PlayStation zeichnen als Studios an der Serienadaption verantwortlich.

Die Suche nach einer Besetzung dürfte inzwischen angelaufen sein. Es bleibt also spannend, wer für die Hauptfigur des Kratos in Frage kommen könnte. Gigantisch und muskelös sollte er schon sein.

Kratos schlägt demnächst in Amazon-Serie zu

Eine „God of War“-Verfilmung ist schon seit einigen Jahren im Gespräch, anfangs noch als Kinofilm geplant. Der enorme Erfolg der aktuellen Fantasyserien und die Möglichkeit, spätestens seit „Game of Thrones“, hochwertige und anspruchsvolle Produktionen mit einem Budget eines großen Blockbusterfilms ausgestattet umzusetzen, ebnete den Weg für eine „God of War“-Serie.

Amazon Studios widmet sich derzeit schon weiteren Videospieladaptionen, wie etwa einer Fallout-Serie mit Walton Goggins, auch eine Serie der Reihe Mass Effect soll es in Zukunft geben. Für eine „God of War“-Serie war zunächst nach dem Erfolg von The Witcher Konkurrent Netflix im Gespräch, doch Amazon konnte schließlich die Rechte in einem Bieterkampf für sich entscheiden.

Serien 2022: Diese 15 Serien-Highlights von Game of Thrones, Star Wars bis Herr der Ringe erwarten uns