Amazon Studios produziert Mass Effect-Serie laut Bericht

Während die Amazon Studios den erfolgreichen Einstieg der Fantasy-Serie The Wheel of Time feiern, bahnt sich am Horizont ein außerordentlich bemerkenswertes Serienspektakel an. Im Gespräch ist eine Serie zum Mass Effect-Franchise von Electronic Arts.

Laut einem exklusiven Bericht von Deadline sollen sich die Parteien aktuell in den Verhandlungen befinden. Und tatsächlich sei die Ausarbeitung der Idee schon relativ weit, der Deal fast abgeschlossen. Wird Amazon Studios wirklich eine Serie zum Sci-Fi-Epos bringen?

Mass Effect von Amazon Studios im Gespräch

Jennifer Salke, Head of Amazon Studios, spricht im Bericht nicht nur über den Erfolg von „The Wheel of Time“. Sie gibt zu verstehen, dass sie weiterhin in Fantasy-Genres aller Art investieren werden. Damit könnte sie auch die Sci-Fi-Richtung meinen.

Sie hätten ein Team, das sich auf bestimmte Genres fokussiert und diese arbeiten kontinuierlich an der Ausarbeitung neuer Ideen.

Aber die Vorfreude hält sich noch in Grenzen, denn mehr haben wir an dieser Stelle noch nicht. Salke geht nicht weiter auf den besagten Deal ein, den sie angeblich mit Electronic Arts aushandeln. So bleiben wir also vorerst im Dunkeln, ob es wirklich dazu kommt.

Für die Fans wäre solch ein Serienspektakel sicherlich wünschenswert, so hat sich Mass Effect seit 2007 immerhin einen festen Bestandteil in den Herzen der Gaming-Community gesichert.

Würdet ihr solch eine Serie auf Amazon Prime Video schauen? Oder seid ihr gut bedient mit der Legendary Edition von Mass Effect? Hier geht es zu unserem Test der Remastered-Edition:

