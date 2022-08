Die Ringe der Macht: Jeff Bezos hofft Tolkiens Werk gerecht zu werden

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht steht schon in den Startlöchern. In etwas mehr als zwei Wochen ist es endlich so weit und wir werden Zeugen davon, wie der sagenumwobene Eine Ring geschmiedet wurde. Zur Feier des baldigen Releases auf Prime Video, meldet sich Amazon-Gründer Jeff Bezos zu Wort und hofft, dass die Serie dem Werk J.R.R. Tolkiens gerecht wird.

Für Jeff Bezos geht es nicht nur um Geld

Der Amazon-Gründer Jeff Bezos hat sich zur neuen „Der Herr der Ringe“-Serie geäußert und in einem Interview gesagt, dass er hoffe, dass die Serie dem Werk des Fantasy-Autors J.R.R. Tolkiens gerecht werde.

„Mittelerde ist eine so geliebte Welt, und die Geschichte von der Entstehung der Ringe der Macht zu erzählen, ist ein Privileg und eine Verantwortung. Ich hoffe, wir werden Tolkiens Werk gerecht“, sagte er der Time. „Es geht um mehr als nur eine kommerziell erfolgreiche Serie zu machen. Alle, die an der Serie arbeiten, haben diese Geschichten als Kinder gelesen, und wir sind mit dem Herzen dabei.“

Bezos, dem nachgesagt wird, ein großer Fan des Fantasy-Genres zu sein, war Berichten zufolge vor Jahren persönlich an den Verhandlungen von Amazon über den Erwerb der Rechte an „Herr der Ringe“ beteiligt. Genauer gesagt am Erwerb der Rechte am Silmarillion, dem Prolog der “Herr der Ringe”-Romane, sowie weiterer Notizen des Autors.

Eine der teuersten Serien aller Zeiten

Um die Fantasy-Serie zu produzieren, hat Amazon daraufhin auch keinen Cent gescheut. Sie gilt nicht umsonst als eine der teuersten Fernsehserien aller Zeiten. Allein für die Rechte an Tolkiens Werk soll das Unternehmen 250 Millionen Dollar gezahlt haben.

Die Produktionskosten für die erste Staffel werden darüber hinaus auf 468 Millionen Dollar geschätzt. Zusätzlich zu diesen Gebühren strahlte Amazon während des diesjährigen Superbowls einen Werbespot für die „Herr der Ringe“-Serie aus, der etwa 13 Millionen Dollar gekostet haben soll.

© Amazon

Wann kommt Die Ringe der Macht auf Prime Video?

Die erste Staffel der „Herr der Ringe“-Serie kommt am 2. September 2022 zu Prime Video und startet gleich mit zwei Folgen zum Auftakt. Die restlichen Folgen werden jeden darauffolgenden Freitag ausgestrahlt, bis zur finalen Folge am 14. Oktober.

Weitere Informationen zu den kommenden Folgen und an welchen Tagen sie genau freigeschaltet werden, haben wir hier für euch zusammengefasst.