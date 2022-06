Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – Story schon für 5 Staffeln fertig

Amazons Herr der Ringe: Die Ringe der Macht startet dieses Jahr im September auf Prime Video. Doch noch bevor die erste Staffel überhaupt auf den Bildschirmen der Fans flimmert, verkündet Serienschöpfer JD Payne, dass bereits fünf Staffeln für die Mittelerde-Serie geplant sind.

In der Regel ist nicht jede Serie von Anfang an komplett durchgeplant. Serienmacher*innen haben oftmals nur eine Pilotfolge ausgearbeitet und müssen sich dann, wenn die Show grünes Licht bekommt, Gedanken um das Drehbuch und eine Geschichte machen. Über eine Staffel reicht der Plot aber meistens nicht hinaus, geschweige denn gleich fünf Staffeln.

Ganz anders scheint es bei der neuen „Herr der Ringe“-Serie zuzugehen. Die Serie ist laut Showrunner JD Payne schon für fünf Staffeln durchgeplant, wie er dem Empire Magazine erklärte. Die teuerste Serie der Welt hat auf jeden Fall große Ambitionen – kein Wunder bei einem Geldgeber wie Amazon. Selbst die letzte Folge der kompletten Serie scheint schon vollständig ausgearbeitet zu sein.

„Die Rechte, die Amazon gekauft hat, waren für eine 50-stündige Serie. Sie wussten von Anfang an, dass dies die Größe der Geschichte ist – es ist eine große Geschichte, mit einem klaren Anfang, einer Mitte und einem Ende. Es gibt Dinge in der ersten Staffel, die sich erst in Staffel 5 auszahlen“, sagte Payne. „Wir wissen sogar, wie die letzte Einstellung der letzten Folge aussehen wird.“

Dabei arbeitete das Produktionsteam nicht einmal mit einer fertigen Geschichte aus Tolkiens Feder, sondern bastelte sich eine eigene aus den Notizen des Fantasy-Autors, die nach seinem Tod von dessen Sohn veröffentlicht wurden. Payne ist überzeugt davon, dass die Geschichte der Serie zu Tolkiens Vision zu seinem selbst erschaffenen Universum passt.

„In seinen Briefen [insbesondere in einem an seinen Verleger] sprach Tolkien davon, dass er eine Mythologie hinterlassen wollte, die ‘Raum für andere Köpfe und Hände lässt, die mit den Werkzeugen der Malkunst, der Musik und des Dramas hantieren’. Wir tun, was Tolkien wollte“, so Payne. „Solange wir das Gefühl hatten, dass jede unserer Einfälle seiner Essenz treu war, wussten wir, dass wir auf dem richtigen Weg waren.“