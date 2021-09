Was ist Roku? Der Marktführer bei Streaming-Playern kommt endlich nach Deutschland

Ihr habt sicherlich alle schon einmal von Multimedia-Spielern wie Fire TV von Amazon, Apple TV oder auch Googles Chromcast gehört, doch das US-amerikanische Unternehmen Roku und seine Streaming-Player kennt in Deutschland kaum jemand. Kein Wunder, denn bisher hat sich die Firma von Anthony Wood vor allen Dingen auf den Markt in den USA und Großbritannien konzentriert.

Doch ab dem 28. September 2021 sollen die Geräte des US-Unternehmens auch in Deutschland erhältlich sein, weswegen wir uns die Zeit genommen haben, die Angebote von Roku ein wenig genauer zu betrachten. In dieser Übersicht verraten wir euch, was es mit Roku auf sich hat, was die Firma euch anzubieten hat und für wen sich die Produkte lohnen können.

Was ist Roku?

Streaming-Dienste wie Prime Video, Netflix, Sky und viele andere erfreuen sich auf der ganzen Welt immer größerer Beliebtheit, schließlich versorgen diese Video-on-Demand-Anbieter Interessierte mit einer großen Anzahl an Filmen, Serien und Dokumentationen, teilweise bereits relativ kurz nach Kinostart und ganz ohne Werbung.

Doch wer ein Abonnement bei solchen Sendern haben möchte, benötigt oftmals ein Gerät, eine sogenannte Set-Top-Box, auf welchem der Dienst empfangen werden kann. Smart-TVs bekommen das ganz gut alleine hin und mit Konsolen wie der Playstation 5 und der Xbox Series X/S könnt ihr diese Streaming-Plattformen ebenfalls erreichen. Doch was, wenn ihr nichts dergleichen besitzt?

Wer nicht auf dem PC, dem Smartphone oder dem Tablet fernsehen möchte, aber keinen TV besitzt, der solche VoD-Sender empfangen kann, benötigt ein separates Gerät, das diesen Zweck erfüllt. Dafür gibt es einige Anbieter und gerade in den USA und in Großbritannien haben sich die meisten Käufer*innen für Roku entschieden.

Daher gilt Roku in diesen Ländern mit Abstand zu den erfolgreichsten Angeboten für Streaming- und Set-Top-Boxen. Nach dem Kauf der Hardware könnt ihr Videos über den Fernseher streamen und das ganz ohne mit hauseigenen Plattformen verbunden zu sein, wie es bei Amazon und Chromecast der Fall ist. Gerade diese Unabhängigkeit des Anbieters unterscheidet die Produkte von Roku von der Konkurrenz.

Ihr erhaltet mit einer Box von Roku also plattformübergreifenden Zugang auf wichtige Apps, ohne dass dieser Vorgang mit großem Aufwand verbunden wäre. Dank einer einfachen Benutzeroberfläche sind alle Apps übersichtlich aufgeführt und stehen, sofern diese kostenlos sind oder ihr ein Abo besitzt, dauerhaft zur Verfügung.

Außerdem lobten Marktexperten bei den Set-Top-Boxen von Roku den vergleichsweise günstigen Anschaffungspreis. Die ersten drei Produkte, die in Deutschland erscheinen werden, kosten 29,99 Euro, 39,99 Euro und 149,99 Euro.

Diese Roku-Produkte kommen nach Deutschland

Ab Ende September 2021 werden die ersten Produkte von Roku auch in Deutschland erhältlich sein. In den USA und anderen Ländern bestückt das Unternehmen auch die Geräte von TV-Herstellern mit seinem Betriebssystem, das sämtliche Bereiche des Smart-TVs abdeckt, in Deutschland beschränkt sich die Produktpalette jedoch erst einmal auf die eigene Hardware.

Zum Start von Roku in Deutschland werden drei verschiedene Produkte angeboten, die wir für euch hier auflisten.

©Roku

Roku Express

Eine kleine Box, die mit einer eigenen Fernbedienung wie einem High-Speed-HDMI-Kabel geliefert wird und die ein einfaches Setup wie eine unkomplizierte Bedienung verspricht. Mit Roku Express streamt ihr Filme, Free-TV, Nachrichten, Sport, Musik und mehr in HD. Außerdem könnt ihr von eurem Apple-Gerät aus über Airplay Videos, Fotos und mehr teilen.

Preis: 29,99 Euro

Äußerst einfache Einrichtung

Benutzerfreundliche Fernbedienung mit Shortcuts

Automatische Software-Updates

Audio via Kopfhörer auf dem Handy möglich

Genau wie bei den anderen Produkten von Roku auch, könnt ihr Roku Express mit der kostenlosen Roku-Mobil-App nutzen. Dadurch lässt sich das Handy als zweite Fernbedienung verwenden, ihr könnt die Mobiltastatur zum Suchen von Inhalten einsetzen und könnt via Kopfhörer den Sound über das Handy abspielen lassen, um andere im Raum nicht zu stören.

TV-Kompatibilität : Bis zu 1080p (1.920 x 1.080) mit Hochskalierung von 720p

: Bis zu 1080p (1.920 x 1.080) mit Hochskalierung von 720p Anschlüsse : HDMI 1.4b, Stromversorgung über Micro-USB

: HDMI 1.4b, Stromversorgung über Micro-USB Audiofunktionen : Digitales Stereo über HDMI, DTS Digital Surround über HDMI, Dolby Audio und Dolby Atmos über HDMI

: Digitales Stereo über HDMI, DTS Digital Surround über HDMI, Dolby Audio und Dolby Atmos über HDMI Fernbedienung : Roku Standard-IR-Fernbedienung

: Roku Standard-IR-Fernbedienung Größe : 3,8 cm x 1,9 cm x 7,6 cm

: 3,8 cm x 1,9 cm x 7,6 cm Kompatibilität: Hey Google, Alexa, Apple Airplay, HomeKit

©Roku

Roku Express 4K

Der große Bruder des Roku Express eignet sich für alle, die einen 4K-fähigen Fernseher ihr Eigen nennen und auf visuelle Spitzenqualität nicht verzichten wollen. Diese Box verspricht ihren Käufern brillante Bildqualität mit einer unterbrechungsfreien WLAN-Verbindung, die für 4K entworfen wurde.

Preis: 39,99 Euro

Alle Vorteile der Roku Express, wie automatische Updates und eine einfache Einrichtung

Streamen in 4K

Ideal für Erst-Streamer, den Zweitfernseher und zum 4K-Streaming

Kinderleichte Einrichtung

Alle Vorteile, die ihr mit der Roku Express habt, erhaltet ihr auch mit der Roku Express 4K. Der einzige wirklich relevante Unterschied besteht hier natürlich in der Möglichkeit, mit einem 4K-fähigen Fernseher mit einer Bildschirmauflösung von 3.840 x 2.160 Pixel zu streamen.

TV-Kompatibilität : HD (bis zu 1080p), 4K (bis zu 2160p bei 60 fps), 4K-HDR (unterstützt HDR10/10+ und HLG)

: HD (bis zu 1080p), 4K (bis zu 2160p bei 60 fps), 4K-HDR (unterstützt HDR10/10+ und HLG) Anschlüsse : HDMI, Stromversorgung über Micro-USB

: HDMI, Stromversorgung über Micro-USB Audiofunktionen : Digitales Stereo über HDMI, DTS Digital Surround über HDMI, unterstützt Pass-Through von Dolby-kodiertem Audio über HDMI

: Digitales Stereo über HDMI, DTS Digital Surround über HDMI, unterstützt Pass-Through von Dolby-kodiertem Audio über HDMI Fernbedienung : Roku Standard-IR-Fernbedienung, Streaming-Player mit IR-Empfänger (kompatibel mit verschiedenen Universalfernbedienungen)

: Roku Standard-IR-Fernbedienung, Streaming-Player mit IR-Empfänger (kompatibel mit verschiedenen Universalfernbedienungen) Größe : 2 cm x 8,6 cm x 3,9 cm

: 2 cm x 8,6 cm x 3,9 cm Kompatibilität: AirPlay 2, Hey Google, Alexa

©Roku

Roku Streambar

Dieses Produkt eignet sich perfekt für alle, die in 4K streamen wollen und deren Fernseher noch eine anständige Soundbar gebrauchen kann. Die Roku Streambar verspricht leistungsstarkes Streamen mit kinoreifem Sound mit Dolby Audio und klare sowie deutliche Dialoge, außerdem wird Werbung automatisch leiser gestellt.

Preis: 149,99 Euro

Alle Vorteile der Roku Express 4K

Integriertes 4K-Streaming

Satter Klang mit Dolby Audio

Intelligente Soundbar

Einfache Soundeinstellungen

Die Roku Soundbar, die alle Vorteile der anderen beiden Produkte in sich vereint, verspricht fortschrittliche Audiotechnik dank Roku OS und einen Klang, der weit über die Größe des Geräts hinausgehen soll. Die Roku Soundbar wurde für satten, vollen Klang entworfen und lässt sich kinderleicht einstellen. Stellt laute Werbung automatisch leiser, hebt die Lautstärke von Dialogen hervor und optimiert die Lautstärke für die Nacht.

TV-Kompatibilität : HD (bis zu 1080p), 4K (bis zu 2160p bei 60 fps, 4K-HDR (unterstützt HDR10)

: HD (bis zu 1080p), 4K (bis zu 2160p bei 60 fps, 4K-HDR (unterstützt HDR10) Anschlüsse : HDMI 2.0a (ARC), optischer Eingang (S/PDIF Digital Audio), USB 2.0

: HDMI 2.0a (ARC), optischer Eingang (S/PDIF Digital Audio), USB 2.0 Audiofunktionen : Lautsprecher (vier 48-mm-Treiber mit Neodym-Magneten)

: Lautsprecher (vier 48-mm-Treiber mit Neodym-Magneten) Audio-Formate : PCM, Dolby Digital

: PCM, Dolby Digital Sound-Modi : normal, Bass reduzieren, Bassanhebung, Bass aus

: normal, Bass reduzieren, Bassanhebung, Bass aus Sprachverständlichkeit : Aus, Tief, Hoch

: Aus, Tief, Hoch Lautstärke-Modi : Aus, Ausgleich, Nachtmodus

: Aus, Ausgleich, Nachtmodus Fernbedienung : Sprachfernbedienung mit Ein/Aus-Taste für TV, Lautstärkeregelung und Stummtaste

: Sprachfernbedienung mit Ein/Aus-Taste für TV, Lautstärkeregelung und Stummtaste USB Media Formate Video : H.264/AVC (.MKV, .MP4, .MOV), H.265/HEVC (.MKV, .MP4, .MOV); VP9 (.MKV)

: H.264/AVC (.MKV, .MP4, .MOV), H.265/HEVC (.MKV, .MP4, .MOV); VP9 (.MKV) USB Media Formate Audio : AAC (.MKV, .MP4, .MOV); MP3 (.MP3, .MKV); WMA (.ASF, .WMA, .MKV), FLAC (.FLAC, .MKV), PCM (.WAV, .MKV, .MP4, .MOV), AC3/EAC3 (.MKV, .MP4., .MOV, .AC3), ALAC (.MKV, .MP4, .MOV, .M4A)

: AAC (.MKV, .MP4, .MOV); MP3 (.MP3, .MKV); WMA (.ASF, .WMA, .MKV), FLAC (.FLAC, .MKV), PCM (.WAV, .MKV, .MP4, .MOV), AC3/EAC3 (.MKV, .MP4., .MOV, .AC3), ALAC (.MKV, .MP4, .MOV, .M4A) USB Media Formate Bild : JPG, PNG, GIF (non-animated)

: JPG, PNG, GIF (non-animated) Größe: 6 cm x 35,6 cm x 10,7 cm

©Roku

So streamt ihr mit Roku

Die Benutzung der Streaming-Produkte erfolgt über Roku ganz ähnlich wie auf dem Smartphone. Über den so bezeichneten Roku Channel Store greift ihr auf Applikationen zu, diese Kanal-Anwendungen ermöglichen dann den Zugang zu den einzelnen Sendern und deren Programme. Für die Aktivierung benötigt ihr jedoch ein eigenes Roku-Konto.

Habt ihr ein Konto erstellt, könnt ihr beliebte Kanäle direkt von der Webseite aus hinzufügen. Solltet ihr kostenpflichtige Dienste wie Disney+ und Co. buchen wollen, benötigt ihr natürlich weiterhin ein Abonnement, was wiederum weitere Kosten anfallen lässt. Genau wie bei den Konkurrenzprodukten stehen euch aber auch auf Roku häufig Testversionen der Apps zur Verfügung.

Neben den Anschaffungskosten und den etwaigen Kosten für Abonnements (beispielsweise für Netflix, Disney+ oder auch Prime Video) kommen bei Roku keine weiteren Kosten auf euch zu. Ihr zahlt lediglich für die Box eurer Wahl und könnt danach in aller Ruhe schauen, wonach euch ist.