Streamt jetzt One Piece Nebulandia kostenlos in Spielfilmlänge

One Piece ist eine der Anime-Serien, die seit einer gefühlten Ewigkeit über unsere Fernseher flimmert. Seit über 20 Jahren gibt es die Serie, die auf den Geschichten von Mangaka Eiichiro Oda basiert und von Toei Animation produziert wird. In Deutschland könnt ihr die Abenteuer der Strohhut-Piratenbande immer noch auf ProSieben MAXX ansehen. Von Montag bis Freitag bekommt ihr täglich jeweils drei neue Folgen präsentiert.

Darüber hinaus bietet ProSieben MAXX gesendete Folgen auch online im Stream an. So könnt ihr seit neuestem auch das TV-Special Nebulandia kostenlos und legal streamen.

Streamt jetzt One Piece: Nebulandia auf ProSieben MAXX

Abenteuer auf Nebulandia ist ein TV-Special des Animes in Spielfilmlänge. Die Spezial-Folge wurde am 29. Juli 2022 auf ProSieben MAXX auf Deutsch ausgestrahlt. Solltet ihr das verpasst haben, könnt ihr euch die Episode auch im Stream auf der Webseite des TV-Senders kostenlos ansehen.

Worum geht es in der Episode?

Im Special kämpfen die Strohhut-Piraten erneut gegen Foxy, der sie zu einer Revanche herausfordert, nachdem er den letzten Davy Back Fight verloren hat. Mit ein paar neuen Crew-Mitgliedern im Gepäck erhofft sich Foxy einen Sieg, doch diese neuen Gestalten haben ihre ganz eigenen Pläne mit dem Gummimensch-Kapitän und seiner Mannschaft.

Der Piraten-Anime kommt auch bald ins Kino

Ihr könnt noch dieses Jahr die Strohhut-Bande im Kino sehen. Regisseur Goro Taniguchi bringt den Kinofilm One Piece Film Red auf die große Leinwand. Am 6. August ist die Premiere in Japan – Fans in Deutschland und Österreich müssen sich noch bis Oktober 2022 gedulden. Den Film gibt es dann sowohl in der japanischen Originalsprache mit Untertiteln als auch in der deutschen Synchronfassung zu sehen.

Manga-Schöpfer Eiichiro Oda hat als allgemeiner Produzent mitgewirkt und für den Film einen komplett neuen Charakter entwickelt: Diva Uta.