One Piece: Filler als Vorbereitung für One Piece Film Red bestätigt, diese Episoden betrifft es

Bereits Anfang Juni berichtete wir darüber, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Anime zu One Piece die aktuell laufende Wa no Kuni Arc unterbrechen wird, um mit diversen Filler-Episoden auf den kommenden Kinofilm One Piece: Red vorzubereiten. Schließlich war dies bisher die gängige Vorgehensweise, wenn der Piratenepos in die Lichtspielhäuser kam.

Damals sprachen die Gerüchte davon, dass das Werk von Mangaka Eiichiro Oda und Toei Animation wohl im Juli dieses Jahres pausieren wird, damit wir schon einmal so richtig heiß auf das Abenteuer auf der großen Leinwand gemacht werden können. Und nun hat sich dieses Hörensagen aus der Gerüchteküche wenig überraschend bestätigt.

In dieser News wollen wir euch alles verraten, was es zu diesem Thema zu wissen gibt, also, welche Episoden der Animeserie betroffen sind, wie diese im Original heißen werden und wann sie offiziell veröffentlicht werden. Außerdem verraten wir euch alles Wissenswerte über den kommenden Kinofilm „One Piece: Red“.

One Piece: Diese Episoden schlagen die Brücke zum neuen Film

Für mache Fans von One Piece ist es jetzt natürlich besonders ärgerlich, denn während Leser*innen des Manga bereits wissen, wie die Wa no Kuni Arc zu ende geht, befindet diese sich im Anime noch im vollen Gange. Was es natürlich fast schon unerträglich macht, dass die Handlung nun für den neuen Kinofilm unterbrochen wird.

Betroffen sind laut offizieller Ankündigungen insgesamt drei Folgen, die über einen Zeitraum von 14 Tagen veröffentlicht werden sollen. Den Anfang macht am 14. August 2022 die Episode Red Hair Daughter und den Abschluss bildet The Legend of Red Hair am 28. August, also bereits zwei Wochen später.

Episode 1029 : Red Hair Daughter! (14. August 2022)

: Red Hair Daughter! (14. August 2022) Episode 1030 : The Promise of a New Age! Luffy and Uta! (21. August 2022)

: The Promise of a New Age! Luffy and Uta! (21. August 2022) Episode 1031: The Legend of Red Hair! (28. August 2022

Die Handlung der drei Episoden ist bis zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt, da es sich aber um den Versuch handelt, den neuen Kinofilm vorzubereiten, wird sich wohl alles um den Piratenkaiser Shanks, seine Tochter Uta und natürlich Protagonist Monkey D. Ruffy drehen. Genau wie der Film selbst handelt es sich bei den drei Filler-Episoden aber nicht um Kanon.

One Piece Film Red: Alles zum neuen Kinofilm

Der 14. Kinofilm im One-Piece-Universum wurde anlässlich der 1.000 Episode angekündigt und erscheint in Japan planmäßig am 11. Oktober 2022 in den Kinos. In Deutschland kommt „One Piece: Red“ aus dem Hause Toei Animation ebenfalls im Oktober 2022 sowohl in der japanischen Originalsprache mit Untertiteln als auch in der deutschen Synchronfassung in die Kinos.

Obwohl über die Handlung noch immer nicht viel bekannt ist, wissen wir bereits, dass es sich in dem Film alles um Shanks’ bisher unbekannte Tochter Uta dreht, deren Name übersetzt so viel wie Lied bedeutet. Die Diva tritt in dem Werk von Regisseur Goro Taniguchi das erste Mal in der Öffentlichkeit auf und bezaubert die Welt mit ihrer unvergleichlichen Stimme.

Oda erschuf den weiblichen Hauptcharakter, da er nach eigenen Angaben keine Lust mehr habe, alte legendäre Männer, sondern lieber Mädchen zu zeichnen. Dabei bezog er sich wohl auf von ihm für Filme und TV-Specials entworfene Charaktere wie Byrnndi World, Shiki oder auch Zephyr. Utas Stimme wird ihr im Original von der Sängerin Ado geliehen.

Für „One Piece: Red“ wurden insgesamt sieben Lieder von renommierten Musikkünstler*innen komponiert, die zusammen in einem Album namens Utas Lieder veröffentlicht werden, welches laut offiziellen Angaben am 10. August 2022 erscheint. In der deutschen Synchronfassung des Films werden die Lieder im japanischen Original zu hören sein.

New Genesis von Nakata Yasutaka

von Nakata Yasutaka I´m Invinicble von Mrs. Greenapple

von Mrs. Greenapple Backlight von Vaundy

von Vaundy Utakata Rarabai von Fake Type

von Fake Type Tot Musica von Hiroyuki Sawano

von Hiroyuki Sawano Sekai No Tsuzuki von Horisaka Yuta

von Horisaka Yuta Kaze No Yukue von Motohiro Hata