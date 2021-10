Immer im Beast-Mode und manchmal ganz schön verpeilt. Sport-Enthusiast, der die USA liebt und von seiner eigenen Harley träumt. Super Saiyajin im Training, Trophäenjäger an der PlayStation. Bevorzugt Sony-Exclusives, God of War, GTA V und RDR2.

Schaut euch hier den Trailer zur PC-Version von God of War an:

Sony macht weitere PlayStation-Exklusivtitel für PC-Spieler zugänglich. Jetzt wurde offiziell angekündigt, dass God of War eine PC-Version erhält (via PlayStation-Blog ). Das ist das erste Mal, dass das hochgelobte 2018er-Reboot mit Kratos und seinem Sohn Atreus offiziell für eine weitere Plattform als die PS4 erscheint. Aktuell ist nicht einmal eine richtige PS5-Fassung angekündigt.

Nach Days Gone , Horizon Zero Dawn und weiteren PS4-Exclusives wird God of War nun der nächste Blockbuster aus dem Hause Sony, der offiziell eine PC-Version erhält. Wir verraten euch Release und die technischen Neuerungen . Außerdem gibt’s den ersten Trailer zur Ankündigung zu sehen.

