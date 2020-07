Ghost of Tsushima: Preload ist live und es gibt schon die ersten Updates

Ab Freitag, den 17. Juli 2020, könnt ihr euch endlich mit Ghost of Tsushima in das altjapanische Samurai-Leben stürzen und als Jin Sakai die Insel Tsushima vor der Mongoleninvasion retten. Wer das neue PS4-Exclusive digital zocken will, kann es sich schon herunterladen.

Ghost of Tsushima: So viel Speicherplatz benötigt ihr zum Spielen

Ghost of Tsushima: Download dank Preload bereits möglich

Der Preload ist jetzt live und ermöglicht es euch, alle notwendigen Daten bereits auf der Konsole zu installieren, sodass ihr pünktlich zum Release loslegen könnt. Vor dem 17. Juli kann das Spiel in der digitalen Version aber noch nicht gestartet werden.

So viel Speicherplatz müsst ihr auf der PS4 freischaufeln: „Ghost of Tsushima“ besitzt eine Größe von 34 GB. Sobald 22 GB heruntergeladen wurden, kann das Spiel (ab Release) gestartet werden. Durch Updates kommt aber noch einiges an Daten dazu, sodass insgesamt rund 46 GB an Speicherplatz nötig werden (siehe weiter unten)!

Mehrere Patches vor Release eingetroffen

Wir konnten in den letzten Wochen schon ausgiebig zocken und haben euch unsere Eindrücke im ausführlichen Test hinterlassen. Während unserer Reise durch Tsushima haben wir bereits diverse Updates mitbekommen, mit denen Sony das Spiel pünktlich zum Release noch verbessert.

Wofür sind die Updates? Diese Verbesserungen konzentrieren sich dabei hauptsächlich auf Lokalisationsprobleme, die nun behoben wurden, sowie allgemeine Bugfixes. Insgesamt drei Patches gab es in den letzten Wochen, die das Game etappenweise auf die Versionsnummer 1.03 gehievt haben.

Wie groß sind die Updates? Das aktuellste Update für die Version 1.03 ist 11,3 GB groß. Das kommt zur eigentlichen Speichergröße von „Ghost of Tsushima“ also nochmal dazu. Insgesamt solltet ihr also mit rund 46 GB an Speicherplatz rechnen.