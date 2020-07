Für den Samurai Jin Sakai stellt sein Schwert seine wichtigste Waffe dar. Dementsprechend werdet ihr in Ghost of Tsushima die Klinge häufig in mongolischem Blut baden. Da die Gegner mit dem Spielfortschritt immer besser gepanzert werden, kommt ihr nicht drum herum, es aufzubessern. Wir zeigen euch, wie das geht!

Ghost of Tsushima: Welche ist die beste Rüstung?

Schwert-Tipps: Zwei Klingen für unterschiedliche Einsätze

Zu Jins Waffenrepertoire gehören insgesamt zwei Klingen. Während das Katana für den offensiven Nahkampf genutzt wird, werden lautlose Kills mit einem Tanto (ein Kurzschwert) vollzogen.

Verbessert Katana und Tanto beim Schwertschmied

Die beiden Klingen können in mehreren Stufen verbessert werden. Sucht dafür einen Schwertschmied in einem der größeren Dörfer oder Tempelanlagen auf. Bewegt ihr den Cursor in der geöffneten Karte auf eine der Siedlungen und Tempel, dann könnt ihr sehen, welche speziellen Personen dort anzutreffen sind.

© Sony Interactive Entertainment

Was wird genau verbessert?

Jedes Mal, wenn ihr euer Katana beim Schwertschmied aufstuft, erhöht sich der Schaden, den die Waffe austeilt. Das Katana besitzt insgesamt 7 Stufen.

© Sony Interactive Entertainment

Beim Tanto werden heimliche Kills mit jeder Stufe schneller und leiser vollzogen. Das Tanto besitzt drei Stufen.

© Sony Interactive Entertainment

Damit ihr eurem Schwert ein Upgrade verpassen könnt, benötigt ihr Vorräte und Metalle (wie Eisen oder Gold). Mit jeder höheren Stufe werden mehr Ressourcen benötigt.

Wo gibt es Vorräte und Metalle?

Vorräte findet ihr in der Spielwelt an allen möglichen Orten. In Häusern und Mongolen-Lagern liegen immer besonders viele herum und können ganz einfach eingesammelt werden. Zudem könnt ihr Gegner looten, um an Vorräte und weitere Ressourcen zu gelangen.

Metalle wie Eisen findet ihr bevorzugt in Mongolenlagern. Gold bekommt ihr in einigen Quests als Belohnung. Metalle lassen sich darüber hinaus auch bei Händlern kaufen. Diese befinden sich wie die Schmiede in größeren Dörfern und Tempelanlagen.

Verpasst eurem Schwert einen neuen Look

In „Ghost of Tsushima“ ist euer Katana euer wichtigster Begleiter. Um das zu unterstreichen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Customization. Ihr könnt eurer Waffe nämlich einen ganz neuen Look verpassen. Bei Händlern und Säulen der Ehre findet ihr Schwert-Kits, die ihr für euer Kampfwerkzeug ausrüsten könnt. Besondere Effekte bringen sie nicht, sie sehen aber cool aus.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Meistert den Umgang mit eurer Klinge

„Ghost of Tsushima“ lebt von seinen Schwertkämpfen. Das Kampfsystem ist schnell und erbarmungslos. In unserem Kampf-Guide zeigen wir euch nützliche Tipps, um euer Können mit dem Katana zu verbessern und erfolgreich aus jedem Kampf zu gehen.