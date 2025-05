Forza Horizon 5 jetzt auf PS5 – Lamborghinis Revuelto als plattformübergreifendes Highlight

Forza Horizon 5 hat kürzlich Geschichte geschrieben, indem es erstmals auf der PlayStation 5 veröffentlicht wurde. Dieses Ereignis markiert einen bedeutenden Schritt für die Serie und wird von Playground Games und Lamborghini in besonderer Weise gefeiert. Die Veröffentlichung auf der PS5 erfolgte am 29. April 2025, und die Ankündigung dieser plattformübergreifenden Verfügbarkeit hat viele Spieler begeistert.

Ein besonderes Highlight dieser Feierlichkeiten ist die Einführung des Lamborghini Revuelto, der in Forza Horizon 5 nun mit einem exklusiven Livery versehen werden kann. Spieler können diesen Livery kostenlos erhalten, indem sie den Share Code 687 884 132 nutzen. Das Design beginnt mit einem grünen Farbton an der Front des Fahrzeugs, der sich in ein markantes Blau verwandelt, was die Farben von Xbox und PlayStation symbolisiert.

Was bedeutet die plattformübergreifende Verfügbarkeit?

Warum ist die plattformübergreifende Veröffentlichung von Forza Horizon 5 so bedeutsam? Die Entscheidung, Forza Horizon 5 auch auf der PlayStation 5 zu veröffentlichen, signalisiert eine neue Ära im Gaming. Es zeigt, dass Xbox und PlayStation gewillt sind, die traditionellen Konsolenkriege hinter sich zu lassen und mehr Spieler zusammenzubringen. Diese Strategie könnte dazu führen, dass mehr Xbox-Spiele auf konkurrierenden Plattformen erscheinen, was in der Vergangenheit undenkbar gewesen wäre.

Xbox hat in der letzten Zeit bewusst darauf hingearbeitet, mehr seiner Spiele auf rivalisierende Plattformen zu bringen. Neben Forza Horizon 5 ist auch „Indiana Jones and the Great Circle“ Teil dieser Strategie. Bereits zuvor wurden Spiele wie „Sea of Thieves“, „Grounded“ und „Pentiment“ erfolgreich auf der PS5 veröffentlicht.

Der Lamborghini Revuelto als Symbol der Einheit

Was macht den Lamborghini Revuelto in Forza Horizon 5 besonders? Der Lamborghini Revuelto, ein Plug-in-Hybrid-Sportwagen von Lamborghini, ist nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern auch ein Symbol für die Einheit der Gaming-Community. Sein Design vereint die Farben von Xbox und PlayStation und stellt somit eine Brücke zwischen den beiden Plattformen dar.

Der Revuelto wurde erstmals am 29. März 2023 vorgestellt und ist der Nachfolger des Aventador. Mit seinem 6,5-Liter-V12-Motor und drei Elektromotoren erreicht er eine kombinierte Leistung von 746,5 kW, was ihn zu einem technischen Wunderwerk macht. Die Integration dieses Fahrzeugs in Forza Horizon 5 bietet den Spielern nicht nur ein packendes Fahrerlebnis, sondern auch eine visuelle Hommage an die gemeinsame Zukunft der Spieleplattformen.

Ein Blick in die Zukunft des Gamings

Wie könnte die Zukunft der Konsolen und Spieleplattformen aussehen? Die Verfügbarkeit von Xbox-Spielen auf der PlayStation 5 wirft die Frage auf, ob wir in Zukunft mehr solcher plattformübergreifenden Veröffentlichungen sehen werden. Könnte dies die Norm werden? Microsofts Pläne für Nintendos neue Systeme sind zwar noch unklar, aber die Möglichkeit, dass Xbox-Titel auch auf einer Nintendo-Konsole erscheinen, scheint nicht abwegig.

Die Aussicht auf ein Livery, das die Farben von Xbox, PlayStation und möglicherweise einem zukünftigen Nintendo-System vereint, ist spannend. Dies könnte ein weiteres Zeichen dafür sein, dass die Grenzen zwischen den Plattformen zunehmend verschwimmen und die Spieler in den Mittelpunkt rücken.

Was denkst du über die plattformübergreifende Veröffentlichung von Forza Horizon 5? Glaubst du, dass dies der Beginn einer neuen Ära im Gaming ist? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!