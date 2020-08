Final Fantasy 16 – Japanischer Twitter-Account nur ein Fake?

Eine Meldung macht derzeit die Runde, die die „Final Fantasy“-Fans aufhorchen lässt. Ein neuer Twitter-Account ist im Netz aufgetaucht, der laut einigen Stimmen aus der Community der offizielle Twitter-Account von Final Fantasy 16 sein soll. Steht die offizielle Ankündigung von FF16 kurz bevor? Was ist dran an der Story?

Keine Infos zu Final Fantasy 16

Kurz gesagt: Möglich ist alles, aber es ist mit Sicherheit sehr unwahrscheinlich. Es gibt mehrere Indizien, die darauf deuten, dass es sich bei dem neuen Twitter-Account nur um einen Fake handelt.

Auch wenn es sich der eine oder andere sicher wünschen würde, müssen wir aller Voraussicht nach noch ein paar Jahre warten, bis es an dieser Front weitergeht. Der Release von Final Fantasy 15 liegt gerade einmal vier Jahre zurück. Die Entwicklung von FFXV hat bekanntlich 10 Jahre gedauert. Bei einem Nachfolger rechnen wir mit einer ähnlichen Entwicklungszeit.

Der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Der jüngste Twitter-Account, der sich auf den offiziellen Kanal von „Final Fantasy XV“ bezieht, zeigt, wie Square Enix vorgeht. Die Accounts werden mit den Bezeichnungen @FFXVEN für den englischsprachigen und @FFXVJP für den japanischen Account betitelt.

Der offensichtliche Fake-Account wird wie viele Twitter-Kanäle, die nicht offiziell von Square Enix geführt werden, mit einem Unterstrich in der Mitte geschrieben. Außerdem verwendet der Ersteller des Fake-Accounts nicht die römischen Zahlen. Die Bezeichnung lautet hier: @FF16_JP. Square Enix würde jedoch nie Dezimalzahlen verwenden.

© Twitter

Davon ab sind einige User via resetera darauf aufmerksam geworden, dass es solche Account schon vor einiger Zeit gab, zum Beispiel von F-Zero, auf dem im Nachgang erotische Bilder veröffentlicht wurden. Hier ist also Vorsicht geboten!

Es ist demnach sehr unwahrscheinlich, dass dies der offizielle Account von „Final Fantasy 16“ ist und damit wird der Hoffnung auf eine baldige Ankündigung erst einmal der Wind aus den Segeln genommen.

PlayStation 5: Erstes Final Fantasy für die PS5 in Aussicht

Falls ihr also in nächster Zeit Meldungen im Internet lest, dass FFXVI eine baldige Ankündigung erhält, da das Spiel nun einen Twitter-Account hat, ist es mit Sicherheit keine glaubhafte Quelle. Viel wahrscheinlicher ist, dass Part 2 von Final Fantasy 7 Remake schon früher erscheint, als es der eine oder andere vielleicht annimmt. Alles dazu erfahrt ihr hier: