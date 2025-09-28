FFXIV Update 7.35: Monster Hunter Event, neuer Dungeon und weitere Features!

Final Fantasy XIV hat das Veröffentlichungsdatum für das mit Spannung erwartete Update 7.35 bekannt gegeben. Dieses bedeutende Update wird am Dienstag, den 7. Oktober 2025, veröffentlicht und verspricht, die Spielwelt von Eorzea mit aufregenden neuen Inhalten zu bereichern. Als Spieler kannst du dich auf eine Vielzahl neuer Features freuen, die sowohl für Abenteurer als auch für Sammler und Handwerker interessante Herausforderungen bieten.

Neue Inhalte im Update 7.35

Was erwartet dich im neuen Update? Die Hauptattraktion von Final Fantasy XIV’s Update 7.35 ist das Monster Hunter Wilds Crossover-Event, das mit einem epischen 8-Spieler-Prüfungs-Kampf gegen den Wächter Arkveld aufwartet. Dieser Kampf bietet sowohl normale als auch extreme Schwierigkeitsgrade, sodass du in deinem eigenen Tempo kämpfen kannst. Als Belohnung für den Sieg über Arkveld winken kosmetische Gegenstände, darunter die Veldian-Waffen, das Rüstungsset der Hoffnung, neue Reittiere und Begleiter sowie Einrichtungsgegenstände für dein virtuelles Zuhause.

Welche Voraussetzungen musst du erfüllen? Um an der Jagd auf den Wächter Arkveld teilnehmen zu können, musst du Level 100 erreicht und die Hauptszenario-Quest „Dawntrail“ abgeschlossen haben. Die Inhalte des Monster Hunter Wilds Events bleiben dauerhaft im Spiel, sodass du dir Zeit lassen kannst, um dich vorzubereiten.

Weitere spannende Ergänzungen

Was bietet der Pilgrim’s Traverse Dungeon? Kampfbegeisterte Spieler können den neuen Pilgrim’s Traverse Tiefen-Dungeon erkunden, der in der Fae-Welt von Il Mheg angesiedelt ist. Hier gilt es, die Geheimnisse zu lüften, die unter dem Schloss von König Titania verborgen liegen. Um Zugang zu diesem Dungeon zu erhalten, musst du die ersten 50 Ebenen des Palastes der Toten, den ersten Tiefen-Dungeon des Spiels, abgeschlossen und die Hauptszenario-Quest „Endwalker“ beendet haben.

Welche Herausforderungen erwarten dich am Ende? Nach dem Abschluss von Pilgrim’s Traverse kannst du dich einer zusätzlichen „Quantum“-Schlacht gegen den Endboss stellen, an der bis zu vier Spieler teilnehmen können. Dies bietet eine spannende Herausforderung für erfahrene Abenteurer.

Neue Quests und Belohnungen

Was gibt es für Handwerker zu tun? Mit Update 7.35 wird die letzte Questreihe der Verbündeten-Gesellschaft Dawntrail eingeführt. Die Yok Huy Gesellschafts-Quests stehen Handwerkern zur Verfügung und können einmal pro Tag absolviert werden. Neue Quests werden freigeschaltet, während du deinen Ruf bei den Yok Huy aufbaust und exklusive Belohnungen erhältst.

Welche Geschichten erwarten dich? Für all jene, die eine heitere Geschichte suchen, wird das nächste Kapitel der beliebten Hildibrand-Questreihe verfügbar sein. Diese Quests sind bekannt für ihren humorvollen und unterhaltsamen Charakter und bieten eine willkommene Abwechslung zum sonst eher kampforientierten Gameplay.

Ein ereignisreicher Tag für MMORPGs

Was bringt der 7. Oktober 2025 für MMORPG-Fans? Der 7. Oktober wird ein spannender Tag für die MMORPG-Community, da nicht nur Final Fantasy XIV sein Update 7.35 veröffentlicht, sondern auch einer der Hauptkonkurrenten, World of Warcraft, sein eigenes Update 11.2.5 herausbringt. Es bleibt abzuwarten, welche Features der Spieler zuerst anziehen werden und wie die Community auf die neuen Inhalte reagiert.

Was hältst du von den neuen Features in Final Fantasy XIVs Update 7.35? Teile deine Gedanken und Vorfreude in den Kommentaren!