Escape from Tarkov erscheint endlich auf Steam – Start im November 2025

Escape from Tarkov, das taktische Multiplayer-Shooter-Spiel von Battlestate Games, ist nach acht Jahren im Early Access bereit, endlich auf Steam zu erscheinen. Diese Ankündigung markiert einen bedeutenden Meilenstein für das Spiel, das sich in der fiktiven Region Norvinsk in Nordwestrussland abspielt. In diesem Spiel kämpfen zwei private Militärunternehmen, United Security (USEC) und Battle Encounter Assault Regiment (BEAR), um die Vorherrschaft. Spieler treten in sogenannten Raids an, um gegen andere Spieler und Bots um wertvolle Beute zu kämpfen und zu überleben.

Wie sieht die Zukunft von Escape from Tarkov aus? Die Veröffentlichung auf Steam fällt mit der lange erwarteten Version 1.0 zusammen, die für den 15. November 2025 geplant ist. Nikita Buyanov, der Leiter von Battlestate Games, gab bekannt, dass die Steam-Seite bald verfügbar sein wird, jedoch bleiben viele Details noch unklar. Eine der drängendsten Fragen der Fans ist, ob bestehende Spieler, die bereits für das Spiel bezahlt haben, es ihrer Steam-Bibliothek hinzufügen können, oder ob ein erneuter Kauf notwendig ist. Hierzu hat sich Buyanov bisher noch nicht geäußert.

Entwicklung und Updates

Welche Veränderungen gab es in den letzten acht Jahren? Während der achtjährigen Beta-Phase hat Escape from Tarkov über 400 Updates erhalten, die das Spiel kontinuierlich verbessert haben. Battlestate Games hat den Spielern für ihre Hingabe und aktive Teilnahme am Entwicklungsprozess gedankt. Die Entwickler bezeichnen das Spiel als realistischen und herausfordernden First-Person-Shooter, der Elemente von Massively Multiplayer Online Games integriert. Escape from Tarkov bietet verschiedene Modi, darunter Online-PMC-Raids, Scav (Scavenger)-Raids und einen temporären Offline-Modus. In diesen Modi können die Spieler alleine oder in Gruppen antreten und müssen von einer Seite der Karte zur anderen gelangen, um zu entkommen.

Wie funktionieren die Raids in Escape from Tarkov? Während der Raids kämpfen die Spieler gegen andere und nicht-spielergesteuerte Charaktere, um ihr Ziel zu erreichen. Dabei können sie wertvolle Beute wie Waffen, Ausrüstung und Rüstungen finden. Stirbt ein Spieler in einem Raid, verliert er alles, was er mitgebracht hat, einschließlich der Beute. Um dies zu vermeiden, können Spieler ihre Ausrüstung versichern lassen, sodass sie zurückgegeben wird, wenn sie nicht von anderen Spielern oder Bots mitgenommen wird.

Spielstrategien und Herausforderungen

Welche Herausforderungen erwarten dich in Escape from Tarkov? In Escape from Tarkov wird auf Realismus Wert gelegt. Waffen können von den Spielern durch die Auswahl ihrer Bestandteile individuell angepasst werden, was eine Komplexität bietet, die im First-Person-Shooter-Genre selten zu finden ist. Die Ausrüstung der Charaktere kann militärische Ausrüstungen wie gepanzerte Westen und ballistische Helme umfassen. Die Steuerung der Spielfigur ist fein abgestimmt, und es gibt keine Bildschirmzählung für die verbleibende Munition, was bedeutet, dass du das Magazin manuell überprüfen musst.

Wie realistisch ist das Schadenssystem des Spiels? Das Spiel verfügt über ein Gesundheitssystem, bei dem jeder der Gliedmaßen der Spielfigur Trefferpunkte hat. Verletzungen erfordern spezifische medizinische Materialien, um versorgt zu werden, wie etwa Verbände bei Blutungen. Die Ballistik im Spiel ist realistisch, einschließlich Merkmale wie Abpraller und Geschossdurchdringung. Das Plündern von Gegenständen aus Behältern und von Leichen nimmt Zeit in Anspruch, da jeder Gegenstand einzeln angezeigt wird.

Die Community und die Zukunft auf Steam

Was bedeutet der Steam-Release für die Community? Die Community wird mit Spannung auf die Reaktionen der Spieler auf Steam warten. Escape from Tarkov hat zwar eine begeisterte Fangemeinde, ist aber auch bekannt dafür, gelegentlich die Spieler zu verärgern, beispielsweise durch einen Patch, der den Fortschritt zurücksetzte und das Wirtschaftssystem sowie die Progression veränderte. Es wird interessant sein zu beobachten, wie die Bewertungen auf Steam ausfallen werden. Die Entwickler haben in der Vergangenheit jedoch gezeigt, dass sie sich den Herausforderungen stellen und aktiv an der Verbesserung des Spiels arbeiten.

