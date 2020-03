Nintendo Switch in Coral erscheint Ende April in Deutschland, jetzt vorbestellen!

Nintendo Switch in Coral erscheint Ende April in Deutschland, jetzt vorbestellen!

© Mad Dog Games LLC, H2 Interactive Co., Ltd.

© Mad Dog Games LLC, H2 Interactive Co., Ltd.

BELIEBTE NEWS

So könnt ihr in Animal Crossing: New Horizons Brücken und Aufgänge bauen

PlayStation Network: PSN Störung: Server komplett offline

Amazon Prime Video: Neu im April 2020 – Alle kommenden Serien und Filme

Disney Plus: Login-Fehler und technische Probleme zum Launch

Resident Evil 3: Wie entstand das furchteinflößende Redesign des Nemesis?

Animal Crossing: New Horizons: Alle Infos zum Multiplayer

Eigenes Haus und andere Gebäude in Animal Crossing: New Horizons umsetzen – So geht’s!

Alle Hauserweiterungen und ihre Preise in Animal Crossing: New Horizon

Quiz: Bist du ein echter The Last of Us-Experte?

Neues Facebook-Design und Darkmode: So könnt ihr sie einschalten!

TRENDS

Cyberpunk 2077 Rollenspiel

The Last of Us 2 Action-Adventure

Resident Evil 3 Survival-Horror

Final Fantasy 7 Remake Action-RPG

Pokémon Schwert und Schild Rollenspiel

Zelda: Breath of the Wild 2 Rollenspiel

GTA 6 Open-World-Action