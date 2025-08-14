Epic Games Store – Diese 2 Top-Spiele jetzt kostenlos abstauben!

Der Epic Games Store bietet erneut die Gelegenheit, zwei Spiele kostenlos zu deiner Sammlung hinzuzufügen. In dieser Woche kannst du Hidden Folks und Totally Reliable Delivery Service kostenlos herunterladen. Normalerweise würden diese Spiele zusammen 30 Euro kosten, aber für begrenzte Zeit sind sie gratis verfügbar.

Verstecke finden mit Hidden Folks

Was macht Hidden Folks so besonders? Hidden Folks ist ein Puzzle-Spiel, das von Adriaan de Jongh entwickelt wurde. Du suchst nach versteckten Elementen in handgezeichneten, interaktiven Miniaturlandschaften. Es ist vergleichbar mit einem Wo ist Walter?-Buch, aber viel interaktiver.

Die Spieler müssen Zelte öffnen, durch Büsche schneiden und Türen zuschlagen, um die gesuchten Objekte zu finden. Das Spiel bietet über 32 handgezeichnete Bereiche und mehr als 300 Ziele, die du finden kannst. Mit über 2000 Soundeffekten und einzigartigen Interaktionen bietet es ein immersives Spielerlebnis.

Pakete ausliefern mit Totally Reliable Delivery Service

Wie unterhaltsam ist Totally Reliable Delivery Service? Dieses Spiel ist ein physikbasiertes Abenteuer, in dem du Pakete mit verschiedenen Gerätschaften und Fahrzeugen ausliefern musst. Es handelt sich um ein Rag-Doll-Physikspiel, das sowohl lokal als auch online im Multiplayer-Modus gespielt werden kann.

Du kannst alleine spielen oder dich mit bis zu drei Freunden zusammen tun, um die Herausforderungen zu meistern. Die Spielwelt ist voll von Ablenkungen und Spielzeugen, die sowohl für Arbeit als auch für Spaß genutzt werden können. Es ist ein chaotisches, aber unterhaltsames Erlebnis, das Kreativität und Teamarbeit fördert.

Verfügbarkeit und Wert

Wie kannst du die Spiele erhalten? Beide Spiele sind bis zum Ende der Woche kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Wenn du sie jetzt in deine Bibliothek aufnimmst, sparst du 30 Euro. Diese wöchentliche Aktion ist eine großartige Gelegenheit, um neue Spiele auszuprobieren, ohne dafür bezahlen zu müssen.

Hidden Folks hat auf Steam eine „Überwältigend positiv“ Bewertung mit über 7.000 Rezensionen, während Totally Reliable Delivery Service als „Sehr positiv“ bewertet wird. Beide Spiele bieten einzigartige Erlebnisse und sind es wert, ausprobiert zu werden.

Deine Meinung zählt

Was hältst du von den kostenlosen Spielen dieser Woche im Epic Games Store? Hast du bereits eines der Spiele ausprobiert oder planst du, sie herunterzuladen? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren mit der Community!