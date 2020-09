Die 72. Emmy-Awards wurden am vergangenen Wochenende, 20. September in Los Angeles feierlich verliehen. Bedingt durch die Corona-Pandemie verzichtete man in diesem Jahr jedoch auf eine große Galaveranstaltung mit vielen Gästen. Vielmehr fand die Emmy-Verleihung des wohl wichtigsten Fernsehpreises erstmals digital statt. Damit die Verkündigung der Preisträger letztendlich nicht zu lang wird, wurden bereits die Tage zuvor zahlreiche, vorwiegend technische Kategorien und deren Preisträgern bekanntgegeben.

Als einer der großen Favoriten auf einen Emmy-Award ging die neue und von Kritikern und Fans gefeierte Star Wars-Serie The Mandalorian von Disney+ mit 13 Nominierungen ins Rennen um die begehrte Auszeichnung. Mit insgesamt 7 Emmy-Awards wurde der Space-Western von Jon Favreau schließlich ausgezeichnet, der Hauptpreis als beste Dramaserie blieb der Serie jedoch verwehrt, ebenso Preise für die Darsteller, Regie oder das Drehbuch. Dafür wurde die Serie für das Kind aka Baby Yoda mit einem Emmy für die besten Special Effects prämiert.

Star Wars: The Mandalorian mit Baby Yoda räumt bei den Emmy-Awards 2020 ab

Gewinner und Verlierer der Emmy-Verleihung 2020

Die großen Gewinner der 72. Emmy-Verleihung 2020 waren unterdessen die als beste Comedy-Serie ausgezeichnete Sitcom „Schitt’s Creek“ mit insgesamt 9 Emmys, gefolgt von der HBO-Serie „Succession“ als beste Drama-Serie mit 7 Emmy-Awards. Spitzenreiter ist jedoch Watchmen als beste Miniserie ebenso vom US-Sender HBO mit sensationellen 11 Emmy-Awards.

Zu den großen Verlierern zählt die neue Serie Star Trek: Picard mit Patrick Stewart als ehemaliger Captian der USS Enterprise, Jean-Luc Picard. Zwar ging die Serie mit insgesamt 5 Emmy-Nominierungen ins Rennen, jedoch ausschließlich in technischen Kategorien, wie Bestes Make-up – was schließlich auch zu einer Auszeichnung reichte. Als Beste Dramaserie wurde sie jedoch gar nicht erst in Betracht gezogen, auch Hauptdarsteller Patrick Stewart oder einer der übrigen Besetzung blieb eine Nominierung verwehrt. Ein ähnliches Schicksal ereilte schon Star Trek: Discovery, die in diesem Jahr mangels neuer Folgen aussetzte.

Beste Comedyserie

Schitt’s Creek (Gewinner)

(Gewinner) Lass es, Larry! (Curb Your Enthusiasm)

Dead to Me

The Good Place

Insecure

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

What We Do in the Shadows

Bester Hauptdarsteller – Comedyserie

Eugene Levy – Schitt’s Creek (Gewinner)

(Gewinner) Anthony Anderson – Black-ish

Don Cheadle – Black Monday

Ted Danson – The Good Place

Michael Douglas – The Kominsky Method

Ramy Youssef – Ramy

Beste Hauptdarstellerin – Comedyserie

Catherine O’Hara – Schitt’s Creek (Gewinner)

(Gewinner) Christina Applegate – Dead to Me

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini – Dead to Me

Issa Rae – Insecure

Tracee Ellis Ross – Black-ish

Bester Nebendarsteller – Comedyserie

Daniel Levy – Schitt’s Creek (Gewinner)

(Gewinner) Andre Braugher – Brooklyn Nine-Nine

Kenan Thompson – Saturday Night Live

William Jackson Harper – The Good Place

Tony Shalhoub – The Marvelous Mrs. Maisel

Mahershala Ali – Ramy

Alan Arkin – The Kominsky Method

Sterling K. Brown – The Marvelous Mrs. Maisel

Beste Nebendarstellerin – Comedyserie

Annie Murphie – Schitt’s Creek (Gewinner)

(Gewinner) Betty Gilpin – GLOW

Kate McKinnon – Saturday Night Live

Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel

Yvonne Orji – Insecure

Cecily Strong – Saturday Night Live

D’Arcy Carden – The Good Place

Marin Hinkle – The Marvelous Mrs. Maisel

Beste Dramaserie

Succession (Gewinner)

(Gewinner) Better Call Saul

The Crown

The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd (The Handmaid’s Tale)

Killing Eve

The Mandalorian

Ozark

Stranger Things

Bester Hauptdarsteller – Dramaserie

Jeremy Strong – Succession (Gewinner)

(Gewinner) Jason Bateman – Ozark

Sterling K. Brown – This Is Us – Das ist Leben (This Is Us)

Steve Carell – The Morning Show

Brian Cox – Succession

Billy Porter – Pose

Beste Hauptdarstellerin – Dramaserie

Zendaya – Euphoria (Gewinner)

(Gewinner) Jennifer Aniston – The Morning Show

Olivia Colman – The Crown

Jodie Comer – Killing Eve

Laura Linney – Ozark

Sandra Oh – Killing Eve

Bester Nebendarsteller – Dramaserie

Billy Crudup – The Morning Show (Gewinner)

(Gewinner) Giancarlo Esposito – Better Call Saul

Kieran Culkin – Succession

Bradley Whitford – The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd (The Handmaid’s Tale)

Mark Duplass – The Morning Show

Nicholas Braun – Succession

Matthew Macfadyen – Succession

Jeffrey Wright – Westworld

Beste Nebendarstellerin – Dramaserie

Julia Garner – Ozark (Gewinner)

(Gewinner) Meryl Streep – Big Little Lies

Fiona Shaw – Killing Eve

Sarah Snook – Succession

Samira Wiley – The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd (The Handmaid’s Tale)

Laura Dern – Big Little Lies

Helena Bonham Carter – The Crown

Thandie Newton – Westworld

Beste Miniserie

Watchmen (Gewinner)

(Gewinner) Little Fires Everywhere

Mrs. America

Unbelievable

Unorthodox

Bester Fernsehfilm

Bad Education (Gewinner)

(Gewinner) American Son

Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones

El Camino: Ein „Breaking Bad“-Film (El Camino: A Breaking Bad Movie)

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend

Bester Hauptdarsteller – Miniserie oder Fernsehfilm

Mark Ruffalo – I Know This Much Is True (Gewinner)

(Gewinner) Jeremy Irons – Watchmen

Hugh Jackman – Bad Education

Paul Mescal – Normal People

Jeremy Pope – Hollywood

Beste Hauptdarstellerin – Miniserie oder Fernsehfilm

Regina King – Watchmen (Gewinner)

(Gewinner) Cate Blanchett – Mrs. America

Shira Haas – Unorthodox

Octavia Spencer – Self Made: Das Leben von Madam C.J. Walker (Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker)

Kerry Washington – Little Fires Everywhere

Bester Nebendarsteller – Miniserie oder Fernsehfilm

Yahya Abdul-Mateen II – Watchmen (Gewinner)

(Gewinner) Dylan McDermott – Hollywood

Tituss Burgess – Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend

Jim Parsons – Hollywood

Louis Gossett Jr. – Watchmen

Jovan Adepo – Watchmen

Beste Nebendarstellerin – Miniserie oder Fernsehfilm