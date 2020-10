Amazon Prime Day beginnt morgen: Das müsst ihr wissen!

In wenigen Stunden wird der Amazon Prime Day 2020 starten und uns am Dienstag und Mittwoch mit unzähligen Schnäppchen überhäufen. Egal ob im Bereich Entertainment, Gaming, Haushalt oder Elektronik: In jeder Kategorie werden Unmengen reduzierte Ware zur Verfügung stehen.

In diesem Beitrag haben wir euch noch einmal alle wichtigen Infos zu den beiden Aktionstagen am 13. und 14. Oktober zusammengefasst:

Amazon Prime Day 2020: Alle Infos zu Start, Uhrzeit und kostenlosen Guthaben

Tipp und Tricks zum Amazon Prime Day

Solltet ihr mit der Flut von Angeboten überfordert sein, haben wir einige Ratschläge für euch parat, mit denen ihr als Schnäppchenkönig aus den Prime Day schreitet:

Amazon Prime Day: Mit diesen Tipps und Tricks am meisten Geld sparen!

Kein Prime-Mitglieder und trotzdem dabei sein? So geht’s!

Grundsätzlich sind die Prime Days ausschließlich und exklusiv für zahlende Mitglieder vorgesehen. Doch Amazon-Kunden können auch kostenlos an den beiden Tagen teilnehmen. Wie das geht, erfahrt ihr hier:

Beim Amazon Prime Day als Nicht-Prime-Mitglied kostenlos dabei sein: So geht’s!