Amazon Prime Day ist gestartet: Gönnt euch ab sofort die heißen Deals!

Es ist soweit: Der Amazon Prime Day ist am heutigen Dienstag, 13. Oktober um 00:01 Uhr gestartet und wird bis zum 14. Oktober um 23:59 Uhr andauern. Es heißt also zwei ganze Tage voller exklusiver Angebote in nahezu allen verfügbaren Kategorien des Versandhändler.

Die Schnäppchenaktion des Jahres: Der Amazon Prime Day

Wer schon auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, sollte die große Rabattaktion nutzen und schnell zuschlagen. Denn im Zeitraum der nächsten 48 Stunden können Amazon-Kunden die Deals ihres Lebens machen und lohnende Angebote folgender Marken abstauben:

Samsung

Philips

Braun

Bosch

Oral-B

Sony

De’Longhi

Nintendo

Lego

Doch das ist nur ein Ausschnitt. Es warten in den beiden Tagen noch viele weitere, wechselnde, teils zeitlich begrenzte Rabatte auf euch, über die wir euch regelmäßig hier auf PlayCentral.de informieren werden.

Wer kann am Prime Day teilnehmen? Die Schnäppchenaktion ist grundsätzlich nur für Prime-Mitglieder gedacht. Wer keines ist und trotzdem von den Aktionstagen profitieren möchte, kann für den entsprechenden Zeitraum ein kostenloses und völlig unverbindliches Probeabo abschließen, das ihr jederzeit wieder kündigen könnt: