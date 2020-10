Amazon Prime Day für Gamer: Bis zu 77% auf Spiele, PC-Zubehör, Monitore und Konsolen

Der Amazon Prime Day ist in vollem Gange und bietet Prime-Kund:innen eine Vielzahl grandioser Angebote. Auch Liebhaber:innen des Gamings kommen am 13. und 14. Oktober in den Genuss der vielzähligen Angebote. Die besten Deals haben wir für euch zusammengefasst!

Amazon Prime Day und die besten Gaming-Deals

Egal ob komplett neue Gaming-PCs, Gaming-Laptops und Monitore, das passende PC-Zubehör, PS4- oder Switch-Konsolen, die zugehörigen Spiele oder ein 12-monatiges PlayStation Now-Abo: In den nächsten beiden Tagen kommen Gamer:innen voll auf ihre Kosten. Wir listen euch die besten Schnäppchen noch einmal übersichtlich auf:

Wie erhalte ich die Rabatte? Um von den Prime Day-Angeboten profitieren zu können, müsst ihr Amazon Prime-Mitglied sein, euch die Produkte im Aktionszeitraum einfach in den Warenkorb packen und das Ganze bestellen. Solltet ihr keine laufende Mitgliedschaft besitzen, schließt für die Aktionstage einfach ein kostenloses und unverbindliches Probeabo ab: