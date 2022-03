Elden Ring verkauft sich aktuell sehr gut. In Großbritannien steckt das neue FromSoft-Spiel sogar alle bisherigen Soulsborne-Titel in die Tasche. Es handelt sich hierbei um das Spiel der Reihe, das sich bisher am schnellsten verkauft. Kein Wunder, es gibt wohl aktuell keinen Titel mit größerem Hype.

Elden Ring ist da und auch in UK ein absoluter Verkaufshit

Darum geht’s: „Elden Ring“ stellt alle bisherigen Soulsborne-Titel von From Software in den Schatten. Nicht nur, was Ambitionen, Umfang und Größe der Spielwelt angeht, sondern auch im Hinblick auf die Verkaufszahlen. „Elden Ring“ ist jetzt schon das sich am schnellsten verkaufende Soulsborne-Spiel in Großbritannien.

Zu den Soulsborne-Titeln zählen „Demon’s Souls“ (und dessen PS5-Remake), „Dark Souls“, „Dark Souls 2“ und „Dark Souls 3“ sowie „Bloodborne“ und „Sekiro: Shadows Die Twice“. Elden Ring hievt die Popularität der Spielereihe aber nochmal auf ein ganz neues, anderes Level – unter anderem wohl wegen des PR-Stunts rund um George R.R. Martin und dank der Open World.

Allein bei physischen Verkäufen steckt Elden Ring den bisherigen Spitzenreiter aus eigenem Hause Dark Souls 3 in die Tasche. Es handelt sich dabei um eine Steigerung von 26 %. Allerdings ist „Dark Souls 3“ auch schon 2016 erschienen und es handelt sich hierbei bisher nur um die Disk-Versionen. Sobald auch die Download-Zahlen hinzukommen, dürfte sich der Abstand nochmal vergrößern.

Elden Ring: Mit dieser interaktiven Map verlauft ihr euch nicht mehr

In Großbritannien stellt „Elden Ring“ jetzt schon den drittgrößten Retail-Launch des Jahres dar. Das Open-World-Souls landet hier hinter Pokémon-Legenden: Arceus und knapp hinter Horizon Forbidden West. Aber wie gesagt, es geht hierbei nur um die Diskversionen. Digital könnte es nochmal anders aussehen, aber die Zahlen folgen erst noch.

„Elden Ring“ ist am 25. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC erschienen. Aktuell erfreut sich das Spiel trotz kleinerer Technik-Mängel bei der Performance allergrößter Beliebtheit und wird als regelrechtes Meisterwerk von Fans und Kritiker*innen gefeiert.

Habt ihr euch Elden RIng auch gekauft? Digital oder als Disk-Version?