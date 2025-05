Elden Ring Nightreign – Die Top-Orte und Gefahren im neuen Roguelike-Abenteuer

Elden Ring Nightreign, das neue Roguelike-Action-Rollenspiel von FromSoftware, hat die Gaming-Welt im Sturm erobert. Mit seiner Veröffentlichung am 30. Mai 2025 bietet es eine spannende Erweiterung des Elden-Ring-Universums. Als Spieler schlüpfst du in die Rolle eines „Nightfarers“, der sich durch die von der Nacht beherrschte Welt von Limveld kämpft, um die Herrschaft der Nightlords zu beenden.

Die Struktur von Nightreign zwingt dich, schnell zu handeln und kluge Entscheidungen zu treffen, um die Nacht zu überleben. Da die Karte von Limveld riesig ist und sich die Points of Interest (POIs) bei jedem Durchlauf ändern, ist es entscheidend zu wissen, welche Orte zuerst besucht werden sollten und welche man meiden sollte. Hier sind drei POIs, die du in Elden Ring Nightreign unbedingt besuchen solltest, sowie zwei, die du am besten vermeidest.

Church of Marika

Warum ist die Church of Marika so wichtig? In Elden Ring Nightreign ist es entscheidend, über genügend Heilmittel zu verfügen. Zu Beginn jeder Runde hast du nur drei Aufladungen der „Flask of Crimson Tears“, die deine Gesundheitsanzeige auffüllen können. In Limveld tauchen immer drei Churches of Marika auf, die jeweils eine zusätzliche Aufladung für deine Flask bieten. Dadurch erhöhst du deine Überlebenschancen erheblich, insbesondere wenn die Nacht hereinbricht. Plane deine Route so, dass du diese Kirchen auf deinem Weg mitnimmst.

Tunnels

Warum sollte man Tunnels vermeiden? Tunnels bieten Materialien zum Aufrüsten von Waffen, was für Neulinge verlockend klingen mag. Allerdings ist das Upgrade-System in Nightreign so vereinfacht, dass du nicht viel Material benötigst. Da sich Tunnel nach Sonnenuntergang als gefährlich erweisen können und du in engen Gängen gefangen sein könntest, ist es ratsam, sie zu meiden, es sei denn, du benötigst dringend ein Upgrade und es ist noch früh am Tag.

Evergaols

Was macht Evergaols so attraktiv? Sobald du einen „Stonesword Key“ in deinem Durchlauf findest, solltest du dich zum nächsten Evergaol begeben. Dort kannst du entweder einen Boss oder eine Horde von Gegnern beschwören, um eine große Anzahl von Runen zu erhalten. Runen sind entscheidend, um deine Charakterstärke zu steigern, was Evergaols zu einem lohnenswerten Ziel macht. Vergiss nicht, die Runen an der nächsten „Site of Grace“ zu nutzen.

Legendary Bosses

Warum sollte man Legendary Bosses meiden? Nach einem vollständigen Tag in Nightreign erscheinen mehrere Legendary Bosses auf der Karte. Diese Kämpfe sind äußerst zeitaufwendig und gefährlich. Da diese Kreaturen über immense Lebenspunkte verfügen und gut ausgerüstet sind, ist es ratsam, sich ihnen nur zu nähern, wenn du von deinem Charakteraufbau und dem Team überzeugt bist. Vermeide es, diese Herausforderungen spät am Tag anzugehen, da du sonst wertvolle Ressourcen verschwendest.

Castles

Warum sind Castles eine gute Wahl? Die riesigen Strukturen der Castles bieten zahlreiche Gelegenheiten, Bosse zu besiegen, was dir wertvolle Belohnungen einbringt. Ein Castle beherbergt oft drei bis vier Bosse, die du in schneller Abfolge bekämpfen kannst. Dadurch sparst du Zeit und erhöhst deine Chancen, die Nightlords erfolgreich zu besiegen. Wenn du erst einmal den Dreh raus hast, lassen sich Castles schnell abschließen, ohne dass du wertvolle Minuten verschwendest.

Wie stehst du zu den POIs in Elden Ring Nightreign? Teile deine Meinung in den Kommentaren!