Echo des Hasses: Die härteste Herausforderung in Diablo 4

Wer in Diablo 4 viele Stunden in die Entwicklung des eigenen Charakters investiert und irgendwann die Maximalstufe 100 erreicht, darf sich im Endgame einer besonderen Herausforderung stellen: dem Echo des Hasses.

Dabei handelt es sich um einen speziellen Dungeon, den ihr nur unter besonderen Bedingungen betreten könnt. Am Ende wartet dann ein zweites Mal die Oberschurkin Lilith auf euch – und an diesem Kampf werdet ihr euch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Zähne ausbeißen.

Damit ihr trotzdem den Hauch einer Chance habt, gegen das Echo des Hasses zu bestehen, fassen wir für euch jetzt einige hilfreiche Tipps zusammen. Weitere nützliche Informationen rund um Blizzards A-RPG lest ihr außerdem in unserer Komplettlösung zu „Diablo 4“.

Endgame-Dungeon „Echo des Hasses“ – Eingang und Voraussetzungen

Was genau ist das „Echo des Hasses“? Wie bereits erwähnt, handelt es sich beim Echo des Hasses um einen Endgame-Dungeon, in dem ihr erneut Lilith als Endboss gegenübertretet.

Weil der Kampf gegen Lilith extrem anspruchsvoll ist, müsst ihr euch gut vorbereiten und eure Klasse beherrschen, um überhaupt eine Chance auf den Sieg zu haben.

Dem deutschen Streamer Rob2628 gelingt es mit seinem Stufe-100-Barbaren, Liliths Echo zu besiegen. © Blizzard / Rob2628

Wann kann ich den Dungeon „Echo des Hasses“ betreten? Um Zugang zum Dungeon „Echo des Hasses“ zu erhalten, müsst ihr folgende Voraussetzungen erfüllen:

Weltstufe 4 erreicht

Der gefallene Tempel auf Weltstufe 3 abgeschlossen

Kampagne von „Diablo 4“ abgeschlossen

Ihr könnt den Dungeon zwar betreten, sobald ihr euch in Weltstufe 4 aufhaltet, allerdings empfehlen wir euch, euren Charakter mindestens auf Stufe 90, besser noch Stufe 100 zu leveln, bevor ihr es mit Lilith aufnehmt. Denn der Dungeon ist eigentlich explizit für Helden konzipiert, die optimale Ausrüstung und einen nahezu perfekten Build besitzen. Tipps für die besten Builds findet ihr in unseren separaten Klassenguides:

Zauberer

Totenbeschwörer

Jäger

Barbar

Druide

Wo finde ich den Eingang zum „Echo des Hasses“? Der Eingang zum Dungeon befindet sich beim Nevesk-Wegpunkt in den Zersplitterten Gipfeln. Ihr erkennt ihn an einem gelb markierten Dungeon-Symbol auf der Karte.

Direkt südöstlich vom Wegpunkt Nevesk nahe Kyovashad findet ihr den Eingang zum „Echo des Hasses“. © Playcentral

Betretet einfach die Kapelle, die ihr bereits aus der allerersten Zwischensequenz der Kampagne kennt, und interagiert mit den Rosenblüten auf dem Boden vor dem Altar, um den Dungeon zu betreten.

„Echo des Hasses“ – Der finale Kampf gegen Lilith

Wenn ihr in den Dungeon „Echo des Hasses“ hinabgestiegen seid, folgt ihr dem Pfad, bis ihr den Raum namens Thron des Hasses erreicht. Hütet euch aber davor, direkt in die Mitte zu laufen, denn dort wartet Lilith bereits auf euch.

Zu Beginn des Kampfes wird Lilith direkt auf euch von der Decke des Raumes hinabstürzen – ihr tut also gut daran, euch eher am Rand aufzuhalten, um nicht direkt Schaden zu kassieren. Denn der nachfolgende Kampf wird noch anspruchsvoll genug.

Wie kämpfe ich möglichst effektiv gegen Lilith? Um Lilith zu besiegen, solltet ihr nach Möglichkeit euren Charakter bestmöglich vorbereiten. Habt ihr den optimalen Build gewählt und eure Ausrüstung optimiert, besteht ein Großteil des Kampfes gegen Lilith darin, ihre Angriffe zu vermeiden.

Lilith greift euch in zwei Kampfphasen mit verschiedenen Attacken an, die euren Charakter mit einem Treffer töten können. Ihr braucht also eine gute Reaktionsgeschwindigkeit und möglichst viele Fähigkeiten, mit denen ihr euch schnell bewegen und ausweichen könnt.

Beachtet dabei folgende Tipps:

Haltet euch bevorzugt in Liliths Rücken auf, um ihre direkten Attacken zu meiden, insbesondere bei Liliths Flügelangriffen.

Bleibt in Bewegung, wenn Lilith in die Luft springt, um ihrem Angriff auszuweichen.

Meidet die AoE-Effekte am Boden und lernt die Muster auswendig.

Hütet euch vor dem fliegenden Angriff, bei dem Lilith einzelne Teile der Arena zerstört. Hier müsst ihr den Blutlachen ausweichen und euch auf die brüchigen Bodenteile stellen. Letztere verlasst ihr dann, wenn die Blutlachen verschwinden. Seid ihr dabei nicht schnell genug, stürzt ihr in den Tod.

Welche Belohnungen winken beim Sieg über das „Echo des Hasses“? Weil es sich beim zweiten Kampf gegen Lilith um die mit Abstand anspruchsvollste Herausforderung handelt, die „Diablo 4“ seinen Spielern im Endgame zu bieten hat, winkt euch auch eine besondere Belohnung.

Neben der Befriedigung, den Sieg davon getragen zu haben, erhaltet ihr nämlich verschiedene Erfolge sowie ein besonderes Reittier. Das sogenannte Blutpferd zeigt dann allen anderen Spielern in Sanktuario, was ihr für eine große Leistung erbracht habt.