„Diablo 4“ ist seit dem 6. Juni 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC (via Steam) erhältlich.

Wenn ihr euren Jäger nach diesem Plan aufbaut, können selbst Liliths dämonische Horden euch keine Angst mehr einjagen. Wir wünschen euch schon jetzt viel Spaß dabei, den Schnellfeuer-Build in „Diablo 4“ richtig in der Praxis auszuprobieren.

Abschließend solltet ihr, falls möglich, auch einige Edelsteine ausrüsten. Hierbei empfehlen sich für den Schnellfeuer-Build vor allem Schädel in Schmuck (+170 Rüstung), Smaragde in euren Waffen (+9% erhöhte kritische Trefferchance gegen verwundbare Gegner) und Topase in die Rüstung (+8% Schadensreduktion während Kontrollbeeinträchtigung).

Um diesen zuverlässig austeilen zu können, benötigt ihr einen guten Mix aus aktiven und passiven Fähigkeiten , der geeigneten Spezialisierung und passenden legendären Aspekten. Was ihr für den optimalen Schnellfeuer-Build des Jägers genau braucht, sehen wir uns jetzt etwas näher an!

Wie der Name des Builds bereits verrät, spezialisiert ihr euch hier mit eurem Diablo 4-Charakter auf den Fernkampf . Ihr haltet also einen gesunden Abstand zu euren Gegnern und nehmt sie von dort aus aufs Korn oder besser gesagt: Ihr lasst einen wahren Pfeilhagel auf sie niedergehen!

Der Jäger ist an sich eine wunderbare Allrounder-Klasse , ihr könnt mit einem solchen Charakter also sowohl im Nah- als auch im Fernkampf ordentlich austeilen. Diese Figur ist somit vor allem für Einsteiger gut geeignet , da sie flink auf den Beinen ist und gleichzeitig viel Schaden verursachen kann.

Diablo 4 Hack 'n' Slash PC , PS4 , Xbox One , PS5 , Xbox Series X PUBLISHER Blizzard ENTWICKLER Blizzard INFOS NEWS GUIDES BILDER KAUFEN

BELIEBTE NEWS

Diablo 4 – Komplettlösung mit nützlichen Hilfen, Guides und Tipps

Diablo 4: So baut ihr den Schraubklingen-Build für den Jäger – Guide

Diablo 4: So skillt ihr euren Jäger zum Schnellfeuer-Build – Guide

Schatz der drei Quellen in Zelda: Totk finden – So erhaltet ihr die besondere Belohnung!

Nintendo: Prinzessin Peach bekommt ihr eigenes magisches Abenteuer für die Switch

Super Mario Bros. Wonder erscheint für die Nintendo Switch

Fundorte von Kleine Feen: Wiederbeleben in Zelda Tears of the Kingdom leicht gemacht

Erwachen-Rüstung wie in Link’s Awakening aussehen – Zelda TotK

The Last of Us Staffel 2: Pedro Pascal äußert sich über das Schicksal von Joel

Zahirowa-Schrein: Umsichtig ausweichen in Zelda Tears of the Kingdom, so geht´s