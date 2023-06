„Diablo 4“ ist seit dem 6. Juni 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC (via Steam) erhältlich.

Anpassen könnt ihr euren Charakter einmal über einen Talentbaum , in dem ihr bis Level 50 neue aktive sowie passive Fähigkeiten freischalten könnt. Danach geht es bis Level 100 an das Paragon-Board , über das ihr die Grundattribute eurer Figur ausbauen dürft. In Kombination mit den verschiedenen Waffen, Rüstungssets und Amuletten sowie Ringen erschafft ihr euch eine mächtige Zerstörungsmaschine!

Doch worum geht es im Action-Rollenspiel? Die Welt Sanktuarios droht in Chaos und Finsternis zu versinken, nachdem die mächtige Dämonin Lilith mit einem uralten Ritual zurückgebracht wurde. Nun will sie das einstmals von ihr geschaffene Reich zurückerobern. Wird sich ihr jemand entgegenstellen?

Dank der 12 Teraflops-Rechenleistung der aktuell leistungsstärksten Konsole auf dem Markt, könnt ihr die blutigen Schlachten gegen die dämonischen Heerscharen in knackscharfer 4K-Auflösung und mit kaum spürbaren Ladezeiten genießen. Perfekt, um richtig in die Welt von „Diablo 4“ einzutauchen.

