DOOM – The Dark Ages im Mittelalter-Setting jetzt 25 % günstiger im PS Store

Eine aufregende Nachricht für alle Fans von DOOM: Der neueste Titel der Reihe, DOOM: The Dark Ages, bietet nun einen Rabatt im PlayStation Store. Das Spiel, das im Mai 2025 veröffentlicht wurde, erhält erstmals einen Preisnachlass von 25 Prozent. Ursprünglich kostete das Spiel 69,99 Euro, ist aber nun bis zum 14. August 2025 für 52,49 Euro erhältlich. Dies stellt eine großartige Gelegenheit dar, in die mittelalterliche Welt von DOOM einzutauchen und als Slayer gegen die Höllenmächte anzutreten.

Was macht DOOM: The Dark Ages besonders?

Welche Neuerungen bietet das Spiel? DOOM: The Dark Ages hebt sich durch seine mittelalterliche Kulisse ab, die eine völlig neue Richtung für die Serie darstellt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle des Doom Slayers, der in einer düsteren Welt gegen Horden von Dämonen kämpft. Die Entwickler von id Software haben das Gameplay mit strategischeren Kämpfen erweitert, bei denen der Einsatz von Nahkampfwaffen und die Einführung von Fahrzeugen wie einem cybernetischen Drachen im Vordergrund stehen.

Das Spiel erweitert die Geschichte des Doom Slayers, indem es mehr Fokus auf die Erzählung und Charakterentwicklung legt. Spieler können sich auf eine Vielzahl neuer Waffen und Mechaniken freuen, die das Spiel von seinen Vorgängern unterscheiden.

Weitere Top-Spiele des Jahres 2025

Welche anderen Spiele sind im Gespräch für das Spiel des Jahres? Neben DOOM: The Dark Ages gibt es eine Vielzahl von Titeln, die 2025 beeindrucken. Dazu gehören Death Stranding 2: On the Beach, das die post-apokalyptische Welt von Hideo Kojima fortsetzt, und Clair Obscur: Expedition 33, das in einer dunklen Fantasy-Welt spielt. Auch Kingdom Come: Deliverance II, das in der mittelalterlichen Welt von Böhmen angesiedelt ist, wird hoch gelobt.

Für Fans von Koop-Spielen ist Split Fiction ein Muss, das zwei Autoren in die Welt ihrer eigenen Geschichten entführt. Ein weiteres bemerkenswertes Spiel ist Blue Prince, das mit seinen strategischen und roguelike Elementen in einem ständig wechselnden Herrenhaus spielt.

Weitere spannende Titel

Welche weiteren Spiele sind 2025 einen Blick wert? Donkey Kong Bananza, ein 3D-Plattformer von Nintendo, fasziniert mit zerstörbaren Umgebungen und einer spannenden Geschichte. Mario Kart World erweitert das beliebte Kart-Rennspiel um eine offene Welt und neue Modi. Monster Hunter Wilds, das neueste Abenteuer von Capcom, fordert die Spieler heraus, in einer gefährlichen Welt riesige Monster zu jagen.

Auch Deltarune, das neueste Werk von Toby Fox, setzt die Geschichte von Undertale in einer neuen, parallel verlaufenden Welt fort und bietet ein einzigartiges Rollenspiel-Erlebnis.

Welche dieser Spiele hast du bereits gespielt, und welche stehen noch auf deiner Wunschliste? Teile deine Meinung dazu in den Kommentaren!