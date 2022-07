Disney Plus: Das sind die neuen Filme und Serien im August 2022

Disney Plus scheint im Sommerloch zu stecken. Zumindest erweckt die doch etwas magere Liste der Neuzugänge für den August 2022 diesen Eindruck. Nichtsdestotrotz haben wir für euch wie gewohnt die kommenden Highlights kompakt zusammengefasst. Hier erfahrt ihr, wann was läuft.

Auf diese Highlights dürft ihr euch freuen:

Ein Jahr nach der letzten Staffel startet American Horror Story in die zehnte Runde. Fans dürfen sich auf die Rückkehr von Sarah Paulsen, Jessica Lange und Even Peters freuen. Hinter dem Titel „American Horror Story: Double Feature“ verbergen sich zwei Kapitel – eine zu Land (Red Tide) und eine zu Wasser (Death Valley). In Red Tide (6 Folgen) wagt die kleine Familie um den Autor Harry Gardener einen Neuanfang in einem Küstenstädtchen in Massachusetts. Während er darauf hofft, seine Schreibblockade zu überwinden, offenbart sich das dunkle Geheimnis der Stadt.

Weiterhin starten mit Ich bin Groot und She Hulk: Die Anwältin zwei neue Serien des Marvel-Universums. Außerdem gibt es im Science-Fiction-Abenteuer Lightyear aus dem Hause Pixar ein Wiedersehen mit dem jungen Space Ranger Buzz, der die „Toy Story“-Filme inspirierte. Zum Ende des Monats soll auch endlich die von Fans lang erwartete koreanische Serie Snowdrop bereit stehen.

Das sind die Filme und Serien für den August 2022:

3. August

Bob’s Burgers – Staffel 12 (Deutschlandpremiere)

Lightyear

5. August

LEGO Star Wars Sommerurlaub (Star Wars)

Prey (Star)

10. August

Ich bin Groot – Staffel 1 (fünf Kurzfilme, Deutschlandpremiere) Episode 1: Groot nimmt ein Bad Episode 2: Groots erste Schritte Episode 3: Das Dance-Battle Episode 4: Das Meisterwerk Episode 5: Der kleine Freund



12. August

Not Okay (Star)

17. August

American Horror Story – Staffel 10 (Star) Episode 1: Kap der Angst Episode 2: Durst Episode 3: Unersättlich Episode 4: Die Chemikerin Episode 5: Manipuliert Episode 6:Finale in L.A. Episode 7: Amelia Earhart Episode 8: In uns drin Episode 9: Die Entbindung Episode 10: The Perfect Future



She-Hulk – Staffel 1 (Deutschlandpremiere, Marvel)

19. August

Fire Island (Star)

31. August

Andor – Staffel 1 (Deutschlandpremiere, Star Wars)

Snowdrop – Staffel 1 (Deutschlandpremiere, Star)