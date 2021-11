In den letzten zwei Monaten ging es wirklich Schlag auf Schlag: Nachdem KSM Anime Anfang September verkündet hatte, sich die Lizenz an Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna gesichert zu haben, enthüllte das Unternehmen nur vier Wochen später bereits den deutschen Kinostart des Anime-Films. Nun gibt es die nächste frohe Kunde, denn ab dem 18. November 2021 ist der Titel im Handel erhältlich – und der Vorverkauf startet bereits heute!

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna erscheint als limitierte Steelbook-Edition

Exklusiv bei Anime Planet könnt ihr ab heute eine ganz besondere Version des Anime-Hits vorbestellen, nämlich eine Limited Collector’s Edition in einem schicken Steelbook. Als Extras sind eine Bildergalerie, Trailer sowie, passend zum Extra des Kinobesuchs, ein Mini-Aufsteller von Matt und Gabumon enthalten. Allerdings solltet ihr euch sputen, wenn ihr diese Version haben wollt, denn die Blu-ray ist auf 3500 Stück limitiert und die DVD sogar auf 500 Exemplare.

Doch worum geht es im Anime-Film? Seit den Geschehnissen in „Digimon Adventure tri.“ sind fünf Jahre ins Land gezogen und Tai sowie seine Freunde sind inzwischen alle erwachsen. Dieser neue Lebensabschnitt bringt allerlei neue Herausforderungen mit sich und als wäre das noch nicht genug, erfahren sie, dass sich ihre gemeinsame Zeit mit ihren Digimon ihrem Ende entgegenneigt. Plötzlich erscheint zu allem Überfluss noch das böse Eosmon auf der Bildfläche, das für allerlei Chaos sorgt. Werden die Digiritter diese Gefahr bannen können?

In der deutschen Fassung des Films dürfen sich langjährige Fans über die Rückkehr nahezu aller bekannter Synchronschauspieler freuen, die ihre Charaktere einmal mehr zum Leben erwecken. Dazu zählen unter anderem Florian Knorn als Tai, Robin Kahnmeyer als Matt, Fabian Hollwitz als Davis oder auch Hans Hohlbein als Patamon.

Die Blu-ray-Steelbook-Edition von „Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna“ © Akiyoshi Hongo, Toei Animation

Der Pappaufsteller von Matt und Gabumon © Akiyoshi Hongo, Toei Animation

„Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna“ entstand als Gemeinschaftsproduktion der beiden Studios Toei Animation („Dragon Ball Super“) und Yumeta Company („Re:Stage! Dream Days♪“) unter der Regie von Tomohisa Taguchi („Akudama Drive“). Das Drehbuch stammt von Akatsuki Yamatoya („Digimon Data Squad“).

In unserer Kritik zum Film schrieben wir im Fazit: „Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna ist von Anfang bis Ende ein Liebesbrief an die Reihe sowie ein fabelhaftes und verdientes Ende einer 20-jährigen Reise. Diese endet auf einer herzzerreißenden Note, bei der Fans sicherlich die eine oder andere Träne verdrücken müssen.“

Neben „Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna“ veröffentlichte KSM Anime zuvor bereits diverse andere Ableger des Franchise hierzulande im Handel. Darüber hinaus startete vor wenigen Wochen mit Digimon Ghost Game die jüngste Anime-Serie zur Marke, die ihr hierzulande bei Crunchyroll im Simulcast sehen könnt.