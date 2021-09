© Akiyoshi Hongo, Toei Animation / © 2015 Toei Animation Co., Ltd.

Vergangene Woche kündigte KSM Anime an, sich die Lizenz am Kinofilm Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna gesichert zu haben. Dies wollen wir uns zum Anlass nehmen, um einige der besten Momente der Anime-Reihe noch einmal Revue passieren zu lassen, ehe wir die Digiritter auf ihrem letzten großen Abenteuer begleiten. Nachfolgend präsentieren wir euch 7 Momente aus den ersten beiden TV-Serien, dem Kinofilm und der „Adventure tri.“-Reihe.

Digimon Adventure-Moment Nr. 1: Matts und T.K.s besonderer Abend

Einige Zeit nach ihrem Sieg über Devimon kehren unsere Helden zurück in die reale Welt, um das achte auserwählte Kind zu finden. Doch nicht nur sie befinden sich auf der Suche, sondern ebenfalls das böse Myotismon. Dieses schickt zahlreiche Schergen aus, unter anderem auch Pumpkinmon und Gotsumon, die auf Matt und T.K. treffen.

Obwohl das Digimon-Duo unseren beiden Protagonisten ziemlich auf die Nerven geht, bemerken sie schnell, dass sie, anders als ihr Meister, keine bösen Absichten verfolgen. Myotismon bleibt es jedoch nicht verborgen, dass seine Diener sich mit dem Feind angefreundet haben und diesen Fehler sollen sie mit ihrem Leben bezahlen. Es sind tragische Szenen, die auch aufgrund des fröhlichen Anfangs der Episode noch lange in Erinnerung bleiben.

Digimon Adventure-Moment Nr. 2: BlackWarGreymon und Agumons Dialog

Nun springen wir in die Nachfolgeserie „Digimon Adventure 02“, in der es die Digiritter mit einer neuen Gefahr zu tun bekommen. Die Macht der Dunkelheit ist noch nicht geschlagen, was später zur Geburt des Mega-Digimons BlackWarGreymon führt, einem der interessantesten und vielschichtigsten Bösewichte der Anime-Reihe. Dies rührt vor allem daher, dass es ein künstlich geschaffenes Digimon ist, das von existentiellen Fragen gequält wird.

BlackWarGreymon unterhält sich mit Tais Agumon © Akiyoshi Hongo, Toei Animation

Hat es eine Seele? Was ist seine Bestimmung im Leben? Diese Fragen beschäftigen und frustrieren es, ehe es schließlich auf Tais Agumon trifft. Aus einem Gespräch mit ihm erhofft sich BlackWarGreymon endlich Antworten, doch diese zu finden, gestaltet sich ziemlich schwierig. Es ist ein spezieller Moment, doch einer, der beide Figuren prägt, im Gedächtnis bleibt und zeigt, dass „Digimon Adventure“ nicht davor zurückschreckt, komplexe Fragen zu stellen.

Digimon Adventure-Moment Nr. 3: Omnimons Premiere

Bevor Davis & Co. in der 2. „Adventure“-Staffel die neuen Hauptfiguren werden, beobachten sie in „Digimon: Der Film“ den Kampf ihrer Vorgänger über das Internet. Darin bekommen es Tai und Matt mit dem bösen Diaboromon zu tun, das immer mächtiger wird und selbst ihre beiden Partner, WarGreymon und MetalGarurumon, besiegt. Doch als bereits alles aussichtslos erscheint, geschieht ein Wunder und beide Digimon vollziehen eine neue Digitation!

Omnimon mit Tai und Matt auf den Schultern © 2000 Toei Animation Co., Ltd.

Aus dieser geht Omnimon hervor, eines der mächtigsten Wesen, das wir in der „Adventure“-Reihe kennenlernen. Bei dieser Szene fügen sich viele verschiedene Faktoren wunderbar ineinander: Die Inszenierung der Geburt des Digimon ist hervorragend gelungen, die Choreographie im anschließenden Kampf sehr dynamisch, die Musik atmosphärisch und Omnimons Design famos gelungen. Glücklicherweise blieb es nicht der letzte Auftritt des Digimons.

Digimon Adventure-Moment Nr. 4: Alphamon gegen alle

Im ersten „Digimon Adventure tri.“-Film stehen unsere Digiritter einem enorm gefährlichen Gegner gegenüber: Alphamon! Es gehört zu den Königlichen Rittern und ist eines der mächtigsten Digimon überhaupt. Um das Mädchen Meiko und ihr Meikuumon zu beschützen, stürzen sich die Partner unserer Helden auf den neuen Feind – und werden vernichtend geschlagen. Jeder Angriff prallt an Alphamon ab, während es seine Gegner durch die Gegend wirbelt.

Duell der Giganten: Omnimon vs. Alphamon © 2015 Toei Animation Co., Ltd.

Nicht einmal WarGreymon und MetalGarurumon können diesem übermächtig erscheinenden Wesen etwas anhaben, weshalb ihnen nur noch ein Ausweg bleibt. Gemeinsam digitieren sie zu Omnimon, doch am Ende soll keiner von ihnen als Sieger aus diesem gewaltigen Schlagabtausch hervorgehen, denn Alphamon zieht sich zurück. Es war ein spannendes Duell, das als erster Gradmesser für die neue Gefahr, der sich unsere Helden stellen müssen, dienen sollte.

Digimon Adventure-Moment Nr. 5: Angemons Opfer

Der erste große Gegner, dem sich die Digiritter in „Digimon Adventure“ stellen müssen, ist Devimon. Doch selbst nach diversen Fortschritten, sind ihre stärker gewordenen Digimon diesem Feind nicht gewachsen. Sie wehren sich mit Kräften, werfen alles in die Waagschale, doch Devimon scheint übermächtig und alle Hoffnung bereits verloren.

Angemon stellt sich Devimon entgegen © Akiyoshi Hongo, Toei Animation

Da geschieht das Wunder: T.K.s Patamon gelingt erstmals, musikalisch absolut perfekt untermalt von einer gefühlvollen Version von „Wir werden siegen“, die Digitation zu Angemon. Unter Einsatz all seiner Kraft gelingt es ihm, Devimon zu besiegen. Doch dabei opfert es sein eigenes Leben und verwandelt sich wieder in ein Digiei. Es ist ein Moment, der sich vielen Fans ins Gedächtnis brannte, zeigte er doch sehr früh, wie hoch die Einsätze für unsere jungen Helden waren.

Digimon Adventure-Moment Nr. 6: Die Original-Digiritter

Bereits in der Original-Serie erfuhren wir, dass Tai, Matt & Co. nicht die ersten Digiritter sind. Nähere Details erfuhren wir damals jedoch nicht und das sollte sich erst im 4. Teil von „Digimon Adventure tri.“ ändern. Im Rahmen einer Flashback-Sequenz sehen wir essentielle Momente in der Historie der Digiwelt: Den Kampf der Original-Digiritter gegen die Meister der Dunkelheit, die Geburt der Vier Souveränen und ein großes Opfer.

Die Original-Digiritter © 2015 Toei Animation Co., Ltd.

Die Vier Souveränen sind gewissermaßen Beschützer, die jede einen Teil der Digiwelt bewachen. Darüber hinaus war ihr erster Kampf der Auslöser für viele Ereignisse, mit denen sich unsere Hauptfiguren in der „tri.“-Reihe konfrontiert sehen. Davon abgesehen war diese Rückblende einzigartig inszeniert: Die Macher wussten um die Wichtigkeit dieses Moments und schafften es, diesen mit eindringlichen Bildern und atmosphärischer Musik unvergesslich zu machen.

Digimon Adventure-Moment Nr. 7: Ein (vorläufiger) Abschied

Nach vielen spannenden Abenteuern, zahlreichen fordernden Kämpfen und Herausforderungen sowie allerlei emotionalen Momenten mussten unsere Helden am Ende doch Abschied von ihren Digimon nehmen. Zumindest vorerst. Ihr Plan den restlichen Sommer noch in der Digiwelt zu verbringen, scheitert auf den letzten Metern, denn das Tor zur realen Welt schließt sich bereits und somit müssen Tai, Matt & Co. schneller aufbrechen als gedacht.

Die Digiritter verabschieden sich © Akiyoshi Hongo, Toei Animation

Gemeinsam mit unseren jungen Protagonisten verbringen wir anschließend einige wundervolle Augenblicke, in denen wir die verschiedenen Duos noch einmal gemeinsam erleben können, ehe sich ihre Wege trennen. Hierbei musste sicherlich so mancher Fan die eine oder andere Träne verdrücken, doch zum Glück wissen wir ja, dass dies kein Abschied für immer war und wir die Digiritter bald schon auf ihrem neuesten Abenteuer begleiten dürfen.

Jetzt seid ihr dran: Was ist euer liebster „Digimon Adventure“-Moment? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!