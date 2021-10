Nachdem KSM Anime erst vor wenigen Wochen verkündete, sich die Lizenz am Anime-Kinofilm Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna gesichert zu haben, steht der Titel nun bereits in den Startlöchern. Solltet ihr euch ebenfalls bereits auf den Kinostart am 21. Oktober 2021 freuen, haben wir jetzt ein kleines Schmankerl für euch, denn in Zusammenarbeit mit KSM Anime dürfen wir 1×2 Eintrittskarten verlosen.

Digimon Adventure: Neues Anime-Abenteuer läuft nur wenige Tage

Die Digiritter müssen sich natürlich wieder einer neuen Bedrohung stellen, die ihnen einmal mehr wirklich alles abverlangen soll. Womit sie und ihre Digimon-Partner es genau zu tun bekommen und wie dieses Unterfangen für sie ausgeht, könnt ihm vom 21. bis zum 27. Oktober 2021 in teilnehmenden Kinos in Deutschland und Österreich selbst herausfinden.

Eine Liste aller Lichtspielhäuser, die kontinuierlich aktualisiert wird, findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Was ist Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna?

Doch worum geht es eigentlich in „Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna“? Die Geschichte setzt zeitlich nach den Geschehnissen aus „Digimon Adventure tri.“ an und Tai sowie seine Freunde sind mittlerweile alle erwachsen. Allerdings soll dieser neue Lebensabschnitt ungeahnte Konsequenzen haben, denn schon bald wird sich die Verbindung zu ihren Digimon auflösen. Ausgerechnet in dieser schwierigen Zeit erscheint das böse Eosmon auf der Bildfläche!

Wie ihr im offiziellen Trailer zum Anime-Abenteuer bereits hören könnt, kehren fast alle bekannten deutschen Synchronschauspieler für den neuen Kinofilm zurück. Somit dürft ihr euch einmal mehr unter anderem auf Florian Knorn als Tai, Robin Kahnmeyer als Matt, Fabian Hollwitz als Davis oder auch Hans Hohlbein als Patamon freuen. Die komplette Sprecherliste könnt ihr ebenfalls auf der offiziellen Webseite einsehen.

„Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna“ entstand als Gemeinschaftsproduktion in den Anime-Studios Toei Animation („Dragon Ball Super“) und Yumeta Company („Re:Stage! Dream Days♪“) unter der Regie von Tomohisa Taguchi („Akudama Drive“). Das Drehbuch stammt von Akatsuki Yamatoya („Digimon Data Squad“).

Anlässlich des 20. Jubiläums des Franchise startete der Anime-Film am 21. Februar 2020 in den japanischen Kinos. Bis heute spielte das Werk weltweit über 17 Millionen US-Dollar (via Box Office Mojo) ein. Neben diesem Titel veröffentlichte KSM Anime übrigens bereits diverse andere Ableger der Marke hierzulande auf Blu-ray und DVD.