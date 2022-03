Apple iPhone SE 3: Der Vorverkauf startet!

Erst in der letzten Woche präsentierte Apple das iPhone SE 3. Am 18. März möchte der US-Konzern sein günstigstes iPhone bereits in den Handel bringen. Wo ihr euch den Preis-Leistungs-Kracher im Vorverkauf schon jetzt sichern könnt, zeigen wir euch!

Im iPhone SE 3 trifft alte Optik auf modernste Technik

Im Vorfeld wurde viel über die Ausstattung des iPhone SE 3 spekuliert. Seit der Keynote am 8. März haben wir nun Gewissheit. Während es optisch kaum von seinem mittlerweile zwei Jahre alten Vorgänger zu unterscheiden ist, hat sich im Inneren wiederum einiges getan. Will meinen, dass ihr auch hier das klassische Design des iPhone 8 bekommt.

Neben einem, für heutige Verhältnisse fast schon winzig wirkenden, 4,7 Zoll großem Display gibt es auch den ikonischen Home-Button mit integriertem Fingerabdrucksensor. Letzterer ist für viele noch heute ein Kaufgrund für das iPhone SE 3. Während manch einer die Auflagefläche für den Daumen altbacken findet, schwören andere auf das schnelle und unkomplizierte Entsperren mittels Fingerabdruck.

Apple März Event: iPhone SE 3, iPad Air 2022 & Mac Studio vorgestellt

Anders sieht es bei der Hardware aus. Beim Prozessor überrascht uns Apple mit aktuellster Technik. Wie das derzeitige Flaggschiff, iPhone 13, wird auch das iPhone SE 3 vom leistungsstarken A15 Bionic angetrieben. Mit 5G ist endlich auch der modernste Mobilfunkstandard an Bord.

Vorverkauf des iPhone SE 3

Der offizielle Release von Apples Einsteiger-iPhone ist der 18. März 2022. Wer es nicht abwarten kann, kann aber bereits jetzt zuschlagen. Seit Freitag, dem 11. März 2022 ist das iPhone SE 3 nämlich im Vorverkauf erhältlich. Vorbestellungen werden nicht nur auf der offiziellen Webseite von Apple, sondern auch bei autorisierten Händlern entgegengenommen.

Große Mobilfunkanbieter wie Telekom oder O2 bieten das iPhone SE 3 bereits jetzt in Kombination zu einem Mobilfunkvertrag an. Die Kosten für das neueste iPhone unterscheiden sich wie immer je nach Ausstattung. In der Basisversion mit 64 GB internem Speicher verlangt Apple 519,00 Euro.

iPhone 14: Die Gerüchteküche brodelt

Wer 128 GB möchte, zahlt wiederum 569,00 Euro. Die Maximalausstattung bietet 256 GB und kostet 689,00 Euro. Zur Wahl steht nicht nur die Größe des Speicherplatzes. So kommt das iPhone SE 3 in den Farben Product Red, Polarstern und Mitternacht daher.