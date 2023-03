Apple iPhone 14 und iPhone 14 Plus erscheinen in neuem Gelb

Wie in den vergangenen Jahren üblich, hat Apple auch in diesem Frühjahr eine neue Farbvariante für das iPhone-Lineup vorgestellt. Das iPhone 14 sowie das iPhone 14 Plus kommen in einem neuen Gelb daher und wir zeigen euch die neue Apple-Farbe im Detail und verraten, wann ihr es vorbestellen könnt.

So sieht das neue gelbe iPhone aus: Apple hat in einer Pressemitteilung bekanntgeben, dass das iPhone 14 sowie das größere iPhone 14 Plus eine neue gelbe Farbvariante erhalten werden.

Technisch ändert sich am Gerät nichts und auch preislich bleibt alles beim Alten. Beide Varianten des iPhone 14 haben weiterhin ein scharfes Super Retina Display, einen schnellen A15 Bionic Chip und zwei Rückkameras mit 12 Megapixeln.

© Apple

Zusätzlich zum neuen gelben iPhone 14 erscheinen neue Silikon Cases von Apple. Besonders die neue Variante in „Kanariengelb“ dürfte hervorragend zum neuen Farbton passen.

Das iPhone 14 sowie das iPhone 14 Plus gibt es nun also in folgenden Farben zu kaufen:

Gelb

Blau

Violett

Mitternacht

Polarstern

(Product) RED

Vorbestellen: iPhone 14 und 14 Plus in Gelb

Dann könnt ihr vorbestellen: Die neuen iPhone-14-Varianten in Gelb können ab dem 10. März 2023 um 14:00 Uhr vorbestellt werden und sind ab Dienstag, den 14. März, offiziell im Handel erhältlich.

Der Preis des iPhone 14 fängt bei 999,99 Euro an und es gibt Speichergrößen mit 128 GB, 256 GB oder 512 GB.

Bei Mediamarkt vorbestellen:

Wenn euch die technischen Daten des iPhone 14 interessieren, dann schaut doch mal hier in diesen Beitrag rein.