Heute hat das Warten endlich ein Ende, denn Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna startet in teilnehmenden Kinos in Deutschland und Österreich. Bis zum 27. Oktober 2021 habt ihr nun die Chance, den Film vielleicht auch in einem Lichtspielhaus in eurer Nähe anzuschauen. Gerade für langjährige Fans des Franchise dürfte sich der Gang ins Kino lohnen, denn es gibt ein Wiedersehen (und -hören) mit vielen alten Bekannten.

Digimon Adventure: Worum geht es in Last Evolution Kizuna?

Im Mittelpunkt des Films stehen einmal mehr Tai, Matt und ihre Freunde, die inzwischen alle erwachsen geworden sind. Somit beginnt für sie alle ein neuer Lebensabschnitt, was eigentlich ein Grund zur Freude sein sollte – doch da erreicht sie eine schockierende Nachricht: Da sie nun Erwachsene sind, beginnt sich die Verbindung zu ihren Digimon allmählich aufzulösen! Und als wäre das noch nicht schlimm genug, taucht plötzlich noch das böse Eosmon auf.

Die Ausgangslage verspricht also für alle Fans der Digiritter eine besonders emotionale Erfahrung zu werden. Unterstützt werden dürfte diese noch durch die beteiligten deutschen Sprecher, denn KSM Anime konnte fast alle Synchronschauspieler*innen zurückholen, die den Charakteren seit nunmehr 20 Jahren ihre Stimme leihen. Fan-Herzen dürften dabei sicherlich öfter höherschlagen, wenn Erinnerungen an vergangene RTL II-Zeiten wachgerufen werden.

Für all jene unter euch, die dies als Einstimmung auf „Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna“ noch einmal tun wollen, könnte sich übrigens ein Blick auf die Website von Anime Planet lohnen: Der Händler bietet nahezu alle bisher hierzulande veröffentlichten Ableger der Anime-Marke im Rahmen einer Rabattaktion an.

Davis & Co. kehren in „Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna“ zurück © Akiyoshi Hongo, Toei Animation

Beim Kauf einiger Artikel könnt ihr sogar bis zu 54% des regulären Verkaufspreises sparen. Angeboten werden unter anderem diverse „Digimon Adventure“-Ableger sowie spätere Staffeln wie „Tamers“, „Frontier“ oder auch „Data Squad“. Hier geht es zu den einzelnen Editionen:

„Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna“ läuft vom 21. bis zum 27. Oktober 2021 in teilnehmenden deutschen und österreichischen Kinos. Der Anime-Film entstand als Gemeinschaftsproduktion in den Studios Toei Animation („Dragon Ball Super“) und Yumeta Company („Re:Stage! Dream Days♪“). Inszeniert wurde der Titel von Regisseur Tomohisa Taguchi („Akudama Drive“). Akatsuki Yamatoya („Digimon Data Squad“) steuerte das Drehbuch bei.